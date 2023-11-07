РФ готовится к атаке критической инфраструктуры: в ВСУ раскрыли возможный сценарий

Российская оккупационная армия может начать обстрелы критической энергоинфраструктуры Украины.

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Когда РФ готовится бить по инфраструктуре Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ, Скриншот: map.ukrainealarm.com

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что войска РФ могут начать обстрелы критической энергоинфраструктуры Украины с наступлением холодов.

Гуменюк в эфире 24 канала подчеркнула, что это возможный сценарий российских оккупантов, но не обязательный.

Удары по инфраструктуре Украины

Напомним, что Данилов предупреждает о возможных атаках РФ по инфраструктуре Украины зимой. Российская Федерация не обладает тем количеством, каким бы она хотела обладать для того, чтобы причинить нам огромный вред, заявил он.

РФ атаковала дронами объект инфраструктуры на Житомирщине. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших нет.

Военный эксперт раскрыл, какую еще инфраструктуру может атаковать РФ. Олег Жданов рассказал, что в этом году мишенью оккупантов вместо энергетики может стать транспортная инфраструктура Украины.

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