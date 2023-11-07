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Подорвали гордость Черноморского флота: в ГУР раскрыли детали операции в Крыму

Юрий Берендий
7 ноября 2023, 20:50
В Главном управлении разведки сообщают, что повреждение российского ракетоносителя "Аскольд" является результатом планируемой работы Сил обороны Украины.
Черноморский флот
ГУР раскрыло детали операции в Крыму / коллаж Главред. фото: скриншот с видео, mil.in.ua

Представитель ГУР, Андрей Юсов, подтвердил, что удар по российскому кораблю на заводе в Керчи стал следствием действий украинских защитников, и отметил, что подобные новости будут появляться все чаще. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Прежде всего, это уже такие новости не уникальные. Регулярно продолжается плановая работа Сил безопасности и обороны и отрабатывается военные объекты противника на оккупированных территориях. И в Крыму "хлопок" раздается все чаще, и так и будет. "Аскольд" - великолепное название историческое, да, но речь идет о военном корабле захватчиков, о носителе "калибров"... Поэтому уничтожение каждого такого объекта - это очень хорошие новости. И убежден, что их будет больше", - сказал Юсов.

В то же время, как сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Наталья Гуменюк отметила, что ремонт корабля "Аскольд" будет стоить для России дороже, чем построение нового корабля. Об этом она заявила в эфире "Суспільне.Спротив".

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"Действительно одна из таких "гордостей" Черноморского флота могла бы быть, но не так случилось, как полагалось. Потому что они очень любят такие стали высказывания, какие-то "скрепные" речи и в этом с ними злая шутка сыграна: Аскольдова могила сработала. Скорее всего, действительно, он будет похоронен, потому что обезглавлен. То, что называют надстройкой в корабельном деле фактически снесено, то есть голову точно снесли. Восстановить ее скорее всего будет более дорогостоящим проектом, чем построить новый корабль", — сказала она.

Также она отметила, что корабль "Аскольд" не способен участвовать в военных операциях в ближайшем будущем.

Кроме этого, она не подтверждает причастность ВСУ к взрывам, которые произошли в Крыму и Севастополе в ночь на 7 ноября. Она отметила, что нужно дождаться официальной информации о военной операции Сил обороны в Крыму.

Удары по Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 ноября в Крыму звучали взрывы. В частности, громко было в Бахчисарайском районе. Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работала система ПВО.

В то же время, 4 ноября, Силы обороны Украины атаковали морскую и портовую инфраструктуру российских оккупантов на судостроительном заводе "Залив" во временно оккупированном городе Керчь в Крыму. Аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщили, что свежие спутниковые снимки показывают повреждение корвета проекта 22800 "Каракурт", который находился на верфи. Однако степень повреждений корабля пока остается неизвестной.

Также, как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, освобождение Крыма военным путем вполне возможно. Вооруженные силы Украины успешно вернули контроль над заходным сектором черноморской акватории и смогли установить огневой контроль над аннексированным Россией полуостровом, что позволяет применять дальнобойное оружие против оккупантов на всей территории Крымского полуострова.

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война в Украине Черноморский флот
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