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Зеленский передумал ехать в Израиль: стала известна причина - СМИ

Юлия Закрепа
7 ноября 2023, 19:06
Дипломатические источники рассказали журналистам, что приезд Зеленского все же ожидается, но дата пока не определена.
Зеленский передумал ехать в Израиль: стала известна причина - СМИ
Зеленский отменил поездку в Израиль / коллаж: Главред, фото: Главред, ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский решил не посещать Израиль 7 ноября, как это было запланировано изначально.

По информации издания The Times of Israel, такое решение глава украинского государства принял после того, как журналисты начали писать о его поездке в Израиль "6 или 7 ноября".

Дипломатические источники рассказали журналистам, что приезд Зеленского все же ожидается, но дата пока не определена.

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"Если президент Зеленский приедет, его встретят с распростертыми объятиями", - приводит издание слова неназванного израильского чиновника.

Напомним, что в Израиле заявили о третьей фазе войны с ХАМАС. США не поддерживают нынешние призывы к прекращению огня в конфликте между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС.

Посол сообщил, когда может состояться визит президента Украины в Израиль. В Украину были отправлены сообщения о том, что он может приехать в Израиль в любое время.

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Владимир Зеленский новости Израиля война в Израиле
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