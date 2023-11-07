Зеленский передумал ехать в Израиль: стала известна причина - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский решил не посещать Израиль 7 ноября, как это было запланировано изначально.
По информации издания The Times of Israel, такое решение глава украинского государства принял после того, как журналисты начали писать о его поездке в Израиль "6 или 7 ноября".
Дипломатические источники рассказали журналистам, что приезд Зеленского все же ожидается, но дата пока не определена.
"Если президент Зеленский приедет, его встретят с распростертыми объятиями", - приводит издание слова неназванного израильского чиновника.
Напомним, что в Израиле заявили о третьей фазе войны с ХАМАС. США не поддерживают нынешние призывы к прекращению огня в конфликте между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС.
Посол сообщил, когда может состояться визит президента Украины в Израиль. В Украину были отправлены сообщения о том, что он может приехать в Израиль в любое время.
Больше военных новостей:
- "Россия контролирует наше небо": Зеленский просит партнеров арендовать Украине ПВО на зиму
- США направили атомную субмарину на Ближний Восток
- "Украина справилась с "домашним заданием": эксперт дал прогноз на вступление Украины в ЕС