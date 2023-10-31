В Израиле заявили о третьей фазе войны с ХАМАС: Нетаньяху объяснил, что это значит

США не поддерживают нынешние призывы к прекращению огня в конфликте между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС.

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Нетаньяху озвучил цели разных фаз операции Армии Израиля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com/ua

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Сектор Газа.

"Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и режимный потенциал ХАМАСа. Мы делаем это системно", - заявил он и добавил, что страна находится "в разгаре войны".

Нетаньяху озвучил цели разных фаз операции.

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"Прежде всего, завершен этап торможения. Второй этап - постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап - расширение наземного проникновения в Сектор Газа. ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом", - рассказал израильский премьер.

По словам Нетаньяху, будут и дальнейшие шаги. Уточнить, о чем идет речь, он отказался, отметив, что они обсуждаются в "кабинете войны".

Израиль также продолжает усилия по освобождению граждан, которых взяли в заложники боевики ХАМАС во время своего вторжения.

"Эта кампания потребует времени, будут неожиданные препятствия, будут трудности, будут потери, будут и сюрпризы, но в конце я обещаю вам одно: ХАМАС получит нокдаун, ХАМАС будет побежден, будет другая Газа", - сказал Нетаньяху.

Израильский премьер добавил, что находится в ежедневном контакте с президентом США.

"Мы объясняем, что ведем не только свою, но и их войну, потому что, если ХАМАС не будет побежден, победит ось зла, а если победит ось зла, свободный мир проиграет... Это политическое усилие, и каждый, кто может внести свою лепту, должен сделать это", - объяснил Нетаньяху.

США не поддерживают прекращение огня

Тем временем спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Штаты не поддерживают нынешние призывы к прекращению огня в конфликте между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС.

По словам Кирби, Соединенные Штаты не считают, что прекращение Израилем огня было бы правильным ответом.

"Мы не верим, что прекращение огня сейчас является правильным ответом. На данный момент мы не поддерживаем прекращение огня", – сказал представитель Белого дома.

При этом спикер Совета нацбезопасности добавил, что следует рассмотреть гуманитарные паузы для доставки помощи в Сектор Газа. США убеждены, что количество грузовиков с гуманитарной помощью для Газы, попадающих через КПП Рафах с Египтом, будет увеличено.

"На этом первом этапе, о котором мы говорили с израильтянами, мы пытаемся поднять это количество примерно до 100 в день", – уточнил представитель Совета нацбезопасности США.

Сообщается, что накануне КПП пересекли около 45 грузовиков с гуманитарной помощью.

Нападение ХАМАС на Израиль

Террористы ХАМАС 7 октября напали на Израиль. Боевики атаковали государство с моря, суши и воздуха. Они совершили наземное военное вторжение в израильские поселения. Иерусалим заявил о состоянии войны и мобилизации резервистов.

В Израиле заявили, что готовят наземную военную операцию в Секторе Газа с целью ликвидации боевиков ХАМАС. Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну в том случае, если произойдет эскалация конфликта.

Президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но Палестинское государство нужно сохранить.

Американская армия не будет вступать в войну Израиля и ХАМАС. Однако в Белом доме не исключили, что военные США могут быть привлечены для того, чтобы освободить заложников. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

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