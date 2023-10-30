Визит Зеленского в Израиль: посол сообщил, когда он может состояться

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Израиль в любое время, несмотря на войну с ХАМАСом. Он остается желанным гостем в этой стране.

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Посол сообщил, когда он может состояться визит Зеленского в Израиль / Коллаж Главред, фото: Офис президента

Несмотря на активные боевые действия между израильской армией ЦАХАЛ и террористами ХАМАС, президент Украины Владимир Зеленский может посетить Израиль "в ближайшее время". Его визит желателен в Иерусалиме, и официальная дата еще не была согласована. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в интервью изданию Ynet, отвергая слухи о том, что боевые события в секторе Газа могут повлиять на визит Зеленского.

Дипломат отметил, что Украина еще не подавала официальный запрос на визит президента в Израиль.

"В Украину были отправлены сообщения о том, что он может приехать в Израиль в любое время и я верю, что он прибудет в ближайшее время. Дата еще не назначена, но он желанный гость в Израиле", - заявил посол. видео дня

Он надеется, что визит Зеленского "состоится". Кроме того, Бродский прокомментировал событие, имеющее черты "антисемитизма", произошедшее в Николаеве ночью 26 октября, когда неизвестные лица облили красной краской здание местной синагоги. По предварительной оценке, этот инцидент может быть спланированным "провокационным ответом" на события, разворачивающиеся в секторе Газа, добавил посол.

"Все аспекты расследования изучаются. Мы были очень удивлены, поскольку с полуночи в городе введен комендантский час, и неясно, когда именно преступнику удалось совершить этот акт", - указал он.

Бродский подчеркнул, что произошедшее в Николаеве событие является исключительным случаем антисемитизма в Украине. Вообще, Украина выработала положительную репутацию в Европе, как страна, где не наблюдалось массовых проявлений поддержки ХАМАСа.

"Украина входит в число немногих стран Европы, где не было больших демонстраций в поддержку палестинцев или ХАМАС", - заявил посол.

Визит Зеленского в Израиль

Напомним, как ранее сообщал Главред, Израильские СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание посетить Израиль. Это стало известно после нападения боевиков ХАМАСа на Израиль, и Офис президента обратился с этим предложением в Офис премьер-министра Израиля.

После этого появилась информация о том, что в Израиле будто бы отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в визите в страну.

Однако, как сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук Офис президента не обращался к правительству Израиля с таким предложением. Он назвал спекуляцией информацию СМИ о якобы отказе президенту Украины Владимиру Зеленскому в визите в Израиль.

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