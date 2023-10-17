Отказ Зеленскому в визите в Израиль: посол прокомментировал информацию СМИ

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опроверг информацию СМИ об отказе Израиля в визите Владимира Зеленского.

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Посол прокомментировал информацию СМИ об отказе Зеленскому в визите в Израиль / Коллаж Главред, фото: Офис президента

Посол Украины в Израиле назвал спекуляцией информацию СМИ о якобы отказе президенту Украины Владимиру Зеленскому в визите в Израиль. По его словам Офис президента не обращался к правительству страны с таким предложением. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире "Лучшего радио".

"Я напомню, что у нас тоже война. Я сейчас нахожусь в Израиле и понимаю весь ужас и тяжесть ситуации. Но Украина воюет не против террористической организации, а против террористического государства — Российской Федерации. Возможности передвижения президента в данной ситуации весьма ограничены. Поэтому комментировать то, был он приглашен или не был приглашен, я, к сожалению, не могу", — сказал посол.

Он также отметил, что в условиях военного положения и с усилением боевых действий на востоке Украины у президента Зеленского не так много возможностей для выезда и международных поездок. Корнийчук также отметил, что хронология последних контактов с израильскими лидерами является достаточно положительной.

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"Что касается поездок, может это немного странно для израильских журналистов, но, на мой взгляд, это логично. В ситуации войны хорошо и правильно, когда мы узнаем о передвижении Зеленского, когда он сходит с трапа самолета в той стране, куда он прибывает. Поэтому дипломаты и политики в таком случае не обсуждают, когда и куда приедет Зеленский. Это важно с точки зрения безопасности и эффективности", — пояснил Корнийчук.

Информация о том, что Зеленскому, мол, отказали во въезде, является предметом спекуляций. Он подчеркнул, что ни одного официального запроса со стороны Украины в Израиль о его визите не было подано.

Кроме того, Корнийчук указал на важный аспект: Зеленский, во время своих международных поездок, посещает несколько стран сразу, поскольку все должно происходить оперативно. Он не может себе позволить тратить несколько дней, чтобы попасть в какую-то одну конкретную страну.

"Я уверен, что во время какого-то следующего турне наверняка такая возможность у него (Зеленского, - ред.) будет и никаких возражений со стороны израильского правительства тоже не будет. Поэтому спекуляции здесь играют на пользу разве что России, потому что для ушей российского руководства это звучит замечательно, что Зеленскому не согласовали его приезд в Израиль", — подытожил посол.

Война в Израиле - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, израильские военные уничтожили одного из руководителей палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа. Как сообщили в совместном заявлении Армии обороны Израиля и Службы безопасности Израиля в Telegram, что военные убили Усаму Мазини, главу Шуры (совета) террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

Также, президент США Джо Байден посетит Израиль в среду 18 октября. О его визите сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В то же время, США отобрали две тысячи бойцов для возможного развертывания в поддержку Израиля. Как сообщает The Wall Streеt Journal, перед военными поставлена задача по консультированию и медобеспечению. Их участие в боевых действиях исключено.

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