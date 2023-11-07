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В ЦИК сделали заявление о полномочиях Зеленского и раскрыли о предстоящих выборах

Юлия Закрепа
7 ноября 2023, 20:59
Заместитель председателя ЦИК отметил, что согласно действующему законодательству, любые выборы во время военного положения не проводятся.
В ЦИК сделали заявление о полномочиях Зеленского и раскрыли о предстоящих выборах
В ЦИК отреагировали на полномочия Зеленского / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик рассказал, что у Конституции прописано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного главы государства.

Центральная избирательная комиссия Украины не получала никакой информации о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года. Согласно Конституции, выборы во время военного положения не проводятся, передает Радио Свобода.

Дубовик напомнил, что президент Владимир Зеленский накануне предложил парламенту в очередной раз продлить военное положение на 90 дней - то есть по меньшей мере до февраля 2024 года. Заместитель председателя ЦИК отметил, что согласно действующему законодательству, любые выборы во время военного положения не проводятся.

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"Поэтому никаких сообщений, или никаких каких-то вещей ЦИК не только не получила, но и не могла получить. Мы - независимый избирательный орган, мы руководствуемся исключительно законом. Выборы, в частности, президента Украины назначаются постановлением Верховной Рады. Вы и я не видели ни проекта такого постановления, ни каких-либо других официальных документов", - заявил Дубовик.

Он также добавил, что по графику, избирательный процесс должен был начаться в конце декабря 2023 года.

Выборы в Украине во время войны

Напомним, что Кошель назвал 3 проблемы проведения выборов в Украине. Оккупанты не будут сидеть спокойно, когда в Украине будет проходить голосование. Может произойти трагедия, подобная той, что была в деревне Гроза.

Зеленский принял решение провести президентские выборы в марте 2024 года. По информации депутата Гончаренко, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году.

Эксперт объяснил, почему Зеленскому выгодны выборы-2024. По завершению войны в Украине появится значительно большее оппозиционное поле и уровень оппозиционных заявлений вырастет в разы - будет много неудобных вопросов к главе государства.

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Владимир Зеленский выборы в Украине ЦВК
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