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Зеленский рассказал об окончании войны в Украине и впервые заговорил о потерях ВСУ

Юлия Закрепа
9 ноября 2023, 15:40
Зеленский поделился о победе над оккупантами и назвал единственный способ, которым может закончиться война.
Зеленский рассказал об окончании войны в Украине и впервые заговорил о потерях ВСУ
Зеленский рассказал об окончании войны / коллаж: Главред, фото: ОПУ, командование Объединенных Сил ВСУ, 37 отдельная бригада морской пехоты

Президент Украины Владимир Зеленский выступил через видеосвязь на конференции Reuters Next. Во время которой впервые заговорил об украинских потерях и заявил, как может закончиться полномасштабное вторжение в Украину.

"Но вы должны знать: я не могу делиться с вами нашими жертвами, нашими потерями, но могу сказать, что их на сегодня минимум в пять раз меньше", - заявил Зеленский, передает ОПУ.

Президент Украины подчеркнул, что Россия в несколько раз больше Украины как территориально, так и по количеству населения, однако только за 8 ноября ВСУ ликвидировали 1080 российских солдат.

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"По состоянию на 9 ноября потери оккупантов в войне против Украины составляют около 308 720 бойцов погибшими и ранеными. Напомним, что Владимир Путин частичную могилизацию на России ввел еще с 21 сентября 2022 года. Впоследствии министр минубивств Шойгу заявил, что в ходе мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов, которые пройдут подготовку перед командировкой в, так называемую, зону "СВО". А Госдума РФ разрешила отправлять на войну осужденных за тяжкие преступления, эти, так называемые, отряды "Шторм-Z". Свои потери Россия не признает, а за погибших бойцов семьям дарят шубки", - заявил Зеленский.

В то же время он поделился о победе над оккупантами и назвал единственный способ, которым может закончиться война.

"Прежде всего они должны выйти, потому что это реальный способ остановить войну. Они должны выйти, и после этого мы можем начать дипломатическую платформу или путь к тому, как закончить войну", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, что Зеленский эмоционально отреагировал на решение ЕК по Украине. Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. В декабре мы ожидается политическое решение от Европейского Совета.

У Зеленского сообщили о главном намерении Кремля. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал намерения России начать мирные переговоры с Украиной. По его словам, это будет означать капитуляцию.

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война в Украине ВСУ Владимир Зеленский
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