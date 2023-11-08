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"Украинцы этого заслуживают": Зеленский эмоционально отреагировал на решение ЕК по Украине

Алёна Воронина
8 ноября 2023, 15:07
Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. В декабре мы ожидается политическое решение от Европейского Совета.
Евросоюз, Владимир Зеленский
Зеленский эмоционально отреагировал на решение ЕК по Украине/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на решение Европейской комиссии, которая 8 ноября объявила о том, что рекомендует начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.

Глава Украинского государства подчеркнул, что в декабре должно быть политическое решение по этому вопросу от Европейского Совета.

"Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг – Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве с Украиной. Чистый позитив. Несмотря на все сложности движемся вперед. Уже в декабре мы ожидаем политическое решение от Европейского Совета. Украинцы всегда были и являются частью нашей общей европейской семьи", – отметил Зеленский в видеообращении.

видео дня

Он подчеркнул, что украинцы заслуживают того, чтобы наша страна вступила в ЕС.

"Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы придерживаемся своего слова, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем. Спасибо всем, кто помогает", – сказал президент Украины.

Вступление Украины в Евросоюз

Напомним, Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз летом 2022 года. Тогда наше государство обязалось выполнить 7 рекомендаций от ЕС, чтобы начать переговоры о собственном вступлении.

4 ноября во время визита в Киев глава ЕК Урсула фон дер Ляйен оценила прогресс Украины на пути в ЕС. Она отметила, что Украина достигла значительных успехов во время внедрения реформ, необходимых для начала переговоров по вступлению в Европейский союз.

8 ноября Еврокомиссия объявила свой отчет по оценке прогресса стран-кандидатов в реализации реформ, которые нужно воплотить в жизнь, чтобы вступить в ЕС. Такой документ, который называется Enlargement Package ("Пакет расширения"), принимается каждый год. В нем Еврокомиссия не только оценивает, какой прогресс имеют страны-члены в реализации необходимых для вступления реформ, но и отмечает, какие реформы еще нужно провести, и высказывает предложения по дальнейшим шагам. Украина в этом году впервые была добавлена в этот "Пакет расширения".

Европейская комиссия сегодня, 8 ноября, рекомендовала начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал Евросоюз. В то же время она подчеркнула, что нужно и дальше воплощать в жизнь незавершенные реформы.

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