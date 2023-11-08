Потери около 12 тысяч: враг готовит новый штурм стратегического города - Барабаш

Россияне уже могут продолжать наступление на Авдеевку, ведь погода начинает этому способствовать. В МВА рассказали, как враг готовится к новой атаке на город.

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Враг готовит новый штурм стратегического города - Барабаш / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха; 22 отдельная механизированная бригада

Уже два дня погода способствует восстановлению наступления врага на Авдеевку. Российские войска активно готовятся к третьему штурму Авдеевки. На это указывает увеличением количества вражеских обстрелов и применением беспилотников. Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш во время телемарафона 8 ноября.

Барабаш рассказал о подготовке оккупантов к третьей волне наступления на Авдеевку и деталях обстрелов города.

"Третья волна пока не началась, но они (россияне – ред.) готовятся: это видно и по количеству обстрелов, которые они ведут по территории города и по позициям, и как работает их беспилотная авиация. Очень много они ее применяют. Очень много авиабомбовых ударов. Вчера вообще за 20 минут 12 КАБов залетело в город – в городскую застройку, в центральную часть. Очень сильно палят они", - рассказал глава военной администрации.

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Он выразил мнение, что российские оккупанты планируют начать штурм Авдеевки после высыхания почвы.

"Понимаем, что как только сейчас немного почвы просохнут, эта третья волна начнется. Сегодня - уже второй день, когда погода способствует этому", - обратил внимание Барабаш.

Он также сообщил, что по приблизительным подсчетам во время боев за Авдеевку Россия потеряла примерно 3-4 тысячи бойцов погибшими и еще 7-8 тысяч ранеными.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко отметил, что Авдеевка сейчас в полуокружении с трех сторон и находится в относительном окружении. Российские оккупанты используют тактику "игры на живца", чтобы определить местоположение украинской артиллерии.

В то же время, на Таврическом направлении и в районе Авдеевки в частности, фиксируется увеличение потерь противника в живой силе.

Также, как сообщил глава эстонской разведки, полковник Антс Кивисельг, Россия планирует захватить Авдеевку до конца текущего года. Несмотря на отсутствие стратегического военного значения этого города, он имеет большое пропагандистское значение.

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