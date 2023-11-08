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100% военного НДФЛ на армию: Верховная Рада приняла нашумевший закон

Елизавета Бельмас
8 ноября 2023, 14:19
В Украине из местных бюджетов будут изымать поступления от налогов на доходы физических лиц.
Верховная Рада приняла нашумевший закон
Верховная Рада приняла нашумевший закон / коллаж: Главред, фото: Википедия, Flickr, 12 механизованая бригада

Сегодня, 8 ноября, Верховная Рада Украины во втором чтении приняла нашумевший законопроект №10037. Об этом сообщил глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Суть законопроекта заключается в изъятиии из бюджетов громад налогов на доходы физических лиц (далее - НДФЛ), полученных военными, полицией и лицами другого рядового состава.

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла нашумевший законопроект №10037
Верховная Рада Украины во втором чтении приняла нашумевший законопроект №10037 / t.me/yzheleznyak

Как известно, НДФЛ в 18% - это основной источник дохода для местных бюджетов, которые значительно выросли после начала полномастшабного вторжения. Особенно бюджеты увеличились в тех общинах, где расположены воинские части.

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В сентября текущего года в Кабинете министров уже звучало предложение об изъятии "военного" НДФЛ и передаче его в государственный бюджет. Тогда, по оценкам правительства, новая схема распределения бюджета смогла бы принести около 120 миллиардов гривен на производство военной техники и приобретение оружия.

Сегодня при рассмотрении парламентом, законопроект немного видоизменили. По словам народного депутата Ярослава Железняка, цена вопроса в 2023 и 2024 годах для общего бюджета от законопроекта №10037 составит 214,7 млрд грн на военные потребности.

Планируется:

  • с 1 октября до 31 декабря 2023 года направить "военный НДФЛ" в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: 13 миллиардов Госспецсвзяи на дроны, столько же в Минобороны на артиллерию
  • с 1 января 2024 до конца военного положения направить 45% "военного НДФЛ" на дроны, 45% на изготовление боеприпасов и оружия, 10% - воинским частям по местам

Напомним, законопроект №10037 вызвал активные дебаты в обществе и мнения разделились. Военные призывали не голосовать за данное решение и не отдавать 100% военного НДФЛ в госбюджет.

Также в Украине приняли закон о продлении военного положения ещё на 90 дней. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, до какого периода будет длиться военное положение и мобилизация в 2024 году.

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война в Украине Украина госбюджет 2024
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