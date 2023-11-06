Мирные переговоры с Россией: у Зеленского сообщили о главном намерении Кремля

Россия не заинтересована в мире, дипломатическом решении конфликта с Украиной. Вместо этого, страна-оккупант ищет "перерыв в боевых действиях" под маской "мира". Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем телеграмме.
В рамках предложенных агрессором переговоров Подоляк указал, что главная цель для России - это абсолютная капитуляция Украины.
"Кто вообще сказал, что Россию интересуют "переговоры", "дипломатическое урегулирование" и другие разговоры о мире? Россию на самом деле интересует лишь свой собственное непоражение в войне, обязательное сохранение части оккупированных территорий, безнаказанность за военные преступления, сохранение репутации ключевого "беспредельщика" среди специфических стран, а главное – обязательная капитуляция Украины", – говорится в заявлении.видео дня
Он также добавил, что такая капитуляция может принимать различные формы: либо "слишком невыгодных договоров", либо длительной войны, либо серьезного внутриполитического кризиса.
"Не стройте иллюзий в отношении России! "Мир" для них – это лишь оперативная пауза, чтобы пройти через милитарно-пропагандистскую модернизацию и продолжить системно разрушать демократии. Поэтому оружие, оружие и еще раз оружие для Украины. Это единственный правильный путь", - подчеркнул Подоляк.
Мирные переговоры с Россией
Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Италии Гвидо крозетто отметил, что время для проведения мирных переговоров между Украиной и РФ еще не пришло.
Также, официальные представители США и Европы сейчас проводят консультации с украинским правительством о возможности начала мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на активного высокопоставленного чиновника из США и бывшего влиятельного американского государственного служащего, имеющего опыт участия в подобных обсуждениях.
В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, утверждает, что Украина не проводит никаких тайных переговоров с Россией. В то же время он подчеркивает, что любые обсуждения мирного урегулирования невозможны, пока российские войска находятся на украинской территории.
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