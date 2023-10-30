Территории "в обмен" на мир: Кулеба заявил об изменении риторики ряда стран

Формулу мира Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют страны Глобального Юга, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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За полгода исчезли "мирные" инициативы, в которых призывали Украину отказаться от своих территорий в пользу РФ - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Украине уже полгода как не предлагают отдать часть своих территорий стране-агрессору России в обмен на завершение войны. Формулу мира, которую предложил президент Владимир Зеленский, поддерживают 66 государств, среди которых и страны Глобального Юга. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На своей странице в Instagram он рассказал о том, что так называемые мирные инициативы за счет территорий Украины пропали.

"Обратите внимание: за эти полгода из инфополя исчезли многочисленные "мирные" инициативы, предлагавшие Украине то отказаться от территорий, то что-то обменять, то еще какие-то неприемлемые вещи", - заметил Кулеба. видео дня

По словам дипломата, уже 66 государств мира поддерживают украинскую формулу миру, в том числе и страны Глобального Юга.

Дмитрийй Кулеба также подчеркнул, что сегодня в центре дискуссии "справедливая и честная украинская формула", которая отвечает всем принципам и документам ООН.

Что такое формула мира Зеленского

Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий. Россия должна вывести свои войска, выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию.

Консультации в Мальте

В субботу, 28 октября, в Мальте состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и внешней политике, в ходе которой Украина, страны Запада и Глобального Юга обсудили завершение войны политическим путем на базе формулы мира Владимира Зеленского, проведение Глобального саммита мира и другие ключевые вопросы.

"На встрече на Мальте стороны проработали такие направления по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира: "Ядерная и радиационная безопасность", "Продовольственная безопасность", "Энергетическая безопасность", "Освобождение всех пленных и депортированных лиц" и "Восстановление территориальной целостности Украины". Была обсуждена инициатива о проведении учредительного Глобального саммита мира на уровне глав государств и правительств, и стороны планируют осуществлять необходимые шаги для подготовки к проведению этого мероприятия", - сообщили в Офисе президента.

В Офисе Зеленского подчеркнули, что участники консультация обсудили ключевые принципы, на основе которых должен быть достигнут справедливый и прочный мир в Украине.

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