ВСУ перерезали дорогу Алешки-Новая Каховка на Херсонщине – ISW

Силы обороны по состоянию на 9 ноября установили непрерывный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от Поймы и от Олешек.

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У украинских военных есть успехи на левом берегу Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты

Украинские военные по меньшей мере в двух районах перерезали дорогу Алешки-Новая Каховка (53 км к северо-востоку от города Херсона). Об этом пишут в свежем отчете аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца.

Отмечается также, что Силы обороны по состоянию на 9 ноября установили непрерывный контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от Поймы до Антоновского моста к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от р. Днепр).

Кроме этого, 9 ноября российские военные блогеры заявили, что украинские войска установили контроль над новыми позициями в Крынках (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр) и вели штурм российских позиций к югу и юго-западу от населенного пункта.

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Российский военный блогер утверждал, что есть информация о том, что украинские силы продвинулись к лесным массивам к югу от Крынок.

Другие военные блогеры утверждали, что украинские войска также атаковали вблизи Поймы, Песчановки и Подстепного, а также пытаются закрепить позиции между Подстепным и Казачьими Лагерями.

Аналитики ISW считают, что российскому военному командованию, вероятно, будет трудно передислоцировать боеспособное подкрепление, чтобы ответить на украинские операции в Херсонской области и при этом одновременно проводить оборонительные операции в Запорожской области, а также поддерживать другие наступательные действия на востоке Украины.

Аналитики также считают, что ныне незадействованных российских сил на Херсонском направлении окажется недостаточно для ответа на украинские операции на восточном берегу Днепра.

Карта Института изучения войны / understandingwar.org

В ISW полагают, что основными российскими силами, отвечающими на украинские наземные операции на восточном берегу Херсонщины, являются части 22-го армейского корпуса (бывший Черноморский флот) и 70-й мотострелковой дивизии, а также 177-й морской пехотный полк (Каспийская флотилия) 18-й общевойсковой армии (ОА).

"Любая потенциальная передислокация российских сил на Херсонское направление, скорее всего, ухудшит способность России поддерживать другие операции и усилия", — резюмировали в ISW.

Ситуация на левом берегу Херсонщины - последние новости

Силы обороны Украины перебросили ограниченное количество бронетехники на левый берег Херсонской области и продолжают более масштабные, чем обычно, наземные операции с участием легкой пехотной группировки примерно батальонного размера. Об этом говорилось в отчете Института изучения войны 8 ноября.

1 ноября сообщалось, что украинские военные пытались прорвать российскую оборону в районе Песчановки и Поймы в Херсонской области.

Пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что Силы обороны Украины пытаются вести боевые действия максимально эффективно для тех участков фронта, где это уместно. Впрочем, говорить о физическом и географическом продвижении на левом берегу Херсонской области еще рано.

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