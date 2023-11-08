ВСУ перебросили бронетехнику на левый берег Херсонщины – ISW

Сейчас там может действовать примерно один батальон украинских военнослужащих - они удерживают позиции в центре Крынок и прилегающих районах.

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Один или два украинских БТРа пересекли Днепр возле Крынок / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, УНИАН

Силы обороны Украины перебросили ограниченное количество бронетехники на левый берег Херсонской области и продолжают более масштабные, чем обычно, наземные операции с участием легкой пехотной группировки примерно батальонного размера. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Российские "военкоры" 6 ноября увеличили снимок, на котором якобы заснят украинский гусеничный десантный транспорт, перевозящий боевую машину пехоты на восточный берег возле села Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от Днепра).

Другие "военкоры" утверждали 7 ноября, что украинская боевая машина пехоты самостоятельно пересекла реку Днепр возле Крынок, а также увеличили отдельные кадры 7 ноября, на которых якобы видно уничтоженный западный бронетранспортер-амфибия в неустановленном месте на восточном берегу.

видео дня

Некоторые из российских "военкоров" утверждали, что один или два украинских БТРа пересекли Днепр возле Крынок, другие отмечали, что украинские войска перебросили в этот район несколько бронетранспортеров.

Кроме того, российские информаторы утверждают, что более 300 украинских военных (примерно батальон) действуют на восточном берегу в районе Крынок. Сообщалось, что украинские силы удерживают позиции в центре Крынок и прилегающих районах.

По утверждению еще одного "военкора", несколько сотен украинских военных действуют на всем восточном берегу Херсонской области.

Эксперты со ссылкой на российских "военных блогеров" отмечают, что боевые столкновения продолжаются вблизи Крынок, а также вблизи Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и Подстепного (17 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), но якобы попытки украинских войск продвинуться вперед 6 и 7 ноября не были особо масштабными по сравнению с предыдущими днями.

Аналитики ISW напоминают, что Силы обороны, вероятно, провели начальные атаки через реку Днепр на левый берег Херсонской области 17 и 18 октября.

"Сообщение о группировке украинских сил численностью до батальона на восточном берегу свидетельствует о том, что интенсивные российские усилия по перекрытию реки Днепр не помешали украинским силам перебросить дополнительный личный состав и материальную часть на позиции на восточном берегу", - говорится в отчете.

При этом эксперты Института изучения война отмечают, что не будут спекулировать на перспективах дальнейшей активности украинских войск на восточном берегу Херсонской области.

Ситуация на левом берегу Херсонщины - последние новости

Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к юго-западному углу солнечной электростанции возле Подстепного и удерживают позиции в домах в Крынках. Позиционные бои идут в Крынках и вдоль линии Песчановка-Пойма.

1 ноября сообщалось, что украинские военные пытались прорвать российскую оборону в районе Песчановки и Поймы в Херсонской области.

Пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что Силы обороны Украины пытаются вести боевые действия максимально эффективно для тех участков фронта, где это уместно. Впрочем, говорить о физическом и географическом продвижении на левом берегу Херсонской области еще рано.

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