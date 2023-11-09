'Преимущество украинской артиллерии есть не везде': в ВСУ раскрыли опасные участки фронта

Калашников в то же время отметил, что преимущество украинской артиллерии есть сейчас не на всех участках фронта.

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Эксперт рассказал об успехах ВСУ на фронте / коллаж: Главред, фото: Комадування Объединенных Сил ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада

Прессофицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, что мощность российской артиллерии на войне против Украины существенно сократилась-от 70-80 тыс. выстрелов в сутки в начале вторжения до 8 тыс. в среднем сейчас.

"По данным Сухопутных войск ВСУ от 13 октября, украинские войска впервые с начала полномасштабной войны начали выстреливать больше артиллерийских снарядов в день, чем российская армия. Так, в четвертом квартале 2023 года оккупанты выпускали в среднем 7 тыс. снарядов в день, а украинские защитники-9-ти", - отметил Калашников в комментарии "Українському Радіо".

Калашников в то же время отметил, что преимущество украинской артиллерии есть сейчас не на всех участках фронта.

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"Есть Авдеевское направление, есть локации на севере, где Враг пытается максимально наносить огневое поражение и осуществляет максимальное количество выстрелов в день. Цифра может быть и за 10 тысяч снарядов", - сообщил представитель 26 артиллерийской бригады.

"А если брать в среднем, то ситуация у врага просела: в некоторые дни выстрелов может быть 8 тысяч в сутки. Если вспомнить динамику вторжения в марте - апреле 2022 года, то артиллерийские выстрелы достигали 70-80 тысяч в сутки. В мае прошлого года они могли показывать 60 тысяч. Потом понемногу начали проседать", - рассказал Калашников.

По его словам, когда количество выстрелов вражеской артиллерии уменьшилось до 50 тыс. в сутки, российские войска уже не имели такой огневой поддержки для их наступления. Это одна из причин, почему наступление оккупантов начало замедляться. ВСУ тогда начали осуществлять свое контрнаступление.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ могут продвинуться на трех направлениях Левобережья Херсонщины. Речь идет о трех участках, где могут действовать украинские военные. В частности, от двух мостов, железнодорожного и автомобильного вблизи Антоновки.

В ВСУ сообщили о последствиях штурма Авдеевки. Россияне на Таврическом направлении начинают отказываться идти в атаку. В ОСУВ "Таврия" отметили, что количество потерь противникав живой силе начало расти.

Россия "положила" в штурмах Авдеевки 7 тысяч солдат. За три недели активных штурмов россияне остались без сотни танков, 250-ти единиц другой бронетехники.

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