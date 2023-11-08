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Партизаны проникли на новый завод в Москве, где собирают ракеты и беспилотники

Юлия Закрепа
8 ноября 2023, 11:57
Партизаны объяснили, что в Москве россияне планируют собирать и проводить испытания ракет различного типа, прежде всего ракет ПВО.
Партизаны проникли на новый завод в Москве, где собирают ракеты и беспилотники
Партизаны разоблачили завод в Москве, где изготавливают ракеты / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, t.me/atesh_ua

Военное украинское партизанское движение "Атеш" разведал новый ракетный завод в московском спальном районе Некрасовка. Завод расположен на территории индустриального парка "Руднево".

В Telegram-канале "Атеш", партизаны выяснили, что на территории нового ракетного завода в Москве россияне планируют собирать и проводить испытания ракет различного типа, прежде всего ракет ПВО. Территория завода достигает почти 100 тыс. кв. м.

Партизаны проникли на новый завод в Москве, где собирают ракеты и беспилотники
Партизаны "Атеш" показали ракетный завод в Москве / скриншот: t.me/atesh_ua

"Россияне даже в этом случае не пропустили шанса прикрыться гражданскими, ведь объект расположен в спальном районе, в 500 метрах от жилых домов", - обратили внимание в "Атеш".

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Как заявляли сами россияне, они планируют запустить производство ракет на этом заводе только в октябре 2024 года. Однако по данным партизан, на заводе уже изготавливаются ударные беспилотники и компоненты к ракетам.

  • Ракетный завод в Москве
    Ракетный завод в Москве t.me/atesh_ua
  • Ракетный завод в Москве
    Ракетный завод в Москве t.me/atesh_ua
  • Ракетный завод в Москве
    Ракетный завод в Москве t.me/atesh_ua
  • Ракетный завод в Москве
    Ракетный завод в Москве t.me/atesh_ua
  • Ракетный завод в Москве
    Ракетный завод в Москве t.me/atesh_ua
  • Ракетный завод в Москве
    Ракетный завод в Москве t.me/atesh_ua

Напомним, что партизаны сообщили, что РФ активно перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление. Подпольщики продолжают проводить в Луганске множество успешных диверсий, в ходе которых повреждают и ликвидируют технику россиян.

Дрон вгатил по нефтеперерабатывающему заводу в РФ. В результате атаки беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в стране-агрессоре России объект получил повреждения.

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война в Украине ракета партизаны
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