Россияне обстреляли украинскую ТЭС: в ДТЭК сообщили о повреждении

В ДТЭК сообщили, что энергетики прилагают все усилия, чтобы ликвидировать последствия обстрелов

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Оккупанты ударили по ТЭС / коллаж: Главред, фото: ДТЭК, pexels.com

Русские оккупанты нанесли удар по одной из украинских теплоэлектростанций. Оборудование предприятия повреждено.

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, российские оккупанты ударили по ТЭС вечером во вторник, 7 ноября. Под обстрел попала теплоэлектростанция в прифронтовой области. Предварительно известно, что в результате вражеской атаки никто не пострадал.

"Оборудование предприятия повреждено. Энергетики прилагают все усилия, чтобы ликвидировать последствия обстрелов", - говорится в сообщении. видео дня

В ДТЭК сообщили об обстреле / скриншот: t.me/dtek_ua

Напомним, что россияне мощно ударили по ТЭС. В результате мощной атаки серьезно повреждено оборудование предприятия, сообщили в компании ДТЭК. К счастью, обошлось без пострадавших.

РФ готовится к атаке критической инфраструктуры. Наталья Гуменюк сообщила, что войска РФ могут начать обстрелы критической энергоинфраструктуры Украины с наступлением холодов.

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