Россияне обстреляли украинскую ТЭС: в ДТЭК сообщили о повреждении

Русские оккупанты нанесли удар по одной из украинских теплоэлектростанций. Оборудование предприятия повреждено.
Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, российские оккупанты ударили по ТЭС вечером во вторник, 7 ноября. Под обстрел попала теплоэлектростанция в прифронтовой области. Предварительно известно, что в результате вражеской атаки никто не пострадал.
"Оборудование предприятия повреждено. Энергетики прилагают все усилия, чтобы ликвидировать последствия обстрелов", - говорится в сообщении.видео дня
Напомним, что россияне мощно ударили по ТЭС. В результате мощной атаки серьезно повреждено оборудование предприятия, сообщили в компании ДТЭК. К счастью, обошлось без пострадавших.
РФ готовится к атаке критической инфраструктуры. Наталья Гуменюк сообщила, что войска РФ могут начать обстрелы критической энергоинфраструктуры Украины с наступлением холодов.
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