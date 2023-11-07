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РФ готовит штурм: нацелилась на захват важного города — названо направление удара

Алексей Тесля
7 ноября 2023, 12:45
Враг не оставляет надежды на наступательные действия, предупредил Владимир Фитьо.
ВСУ
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты подтягивают резервы и готовятся к наступлению на Купянском направлении, сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо.

"Враг не оставляет надежды на наступательные действия на Купянском направлении. Цель его — это повторная оккупация Купянска как логистического центра, через который противник осуществлял обеспечение своих войск провиантом и вооружением", - подчеркнул он в эфире информационного марафона.

Представитель ВСУ пояснил, что оккупантам нужна какая-то минимальная победа на поле боя и уточнил, что враг ведет подготовку к штурмам позиций ВСУ. В свою очередь Силы обороны укрепляют позиции и подтягивают резервы.

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"Мы это понимаем, мы понимаем, что даже по 100–200 метров, которые мы освобождаем, — это движение, которое враг не может остановить. Он не успевает укрепиться и так проще выбивать его с нашей территории. Только во время движения мы сможем его отбросить из нашей страны", — говорит спикер командования Сухопутных войск.

Фитьо добавил, что оккупанты готовятся активно наступать с целью выхода на рубежи Донецкой и Луганской областей, при этом у РФ нет перспектив выполнить эту задачу.

Ситуация на Купянском направлении

Ранее генерал рассказал о тяжелой ситуации под Купянском. Украинские военные стойко держат оборону и отражают вражеские атаки, сообщил генерал-полковник Александр Сырский.

Напомним, ранее стало известно о штурмах и перегруппировке россиян под Купянском. Александр Сырский заявил, что ситуация на восточном направлении остается сложной, враг не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне.

Ранее сообщалось о том, что РФ идет на штурм на Купянском направлении. Враг пытается атаковать даже ночью, стремясь "раздробить" свои подразделения, подчеркнул спикер ВСУ Илья Евлаш о планах россиян.

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ВСУ Купянск война России и Украины
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