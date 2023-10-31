Дрон ударил по нефтеперерабатывающему заводу в РФ: НПЗ был серьезно поврежден

Беспилотник повредил нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

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Дрон ударил по нефтеперерабатывающему заводу в РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

В результате атаки беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в стране-агрессоре России объект получил повреждения.

Атака произошла в ночь на 29 октября. Теперь "всплыли" подробности о том, к каким последствиям это привело. Как сообщает российский Telegram-канал ASTRA, был поврежден воздуховод и защита установки совместной переработки газа и газоконденсата (СПГК).

"Как выяснила ASTRA, Афипский НПЗ ночью 29 октября атаковал беспилотник самолетного типа. В результате падения БПЛА повреждения получили воздуховод и защита установки совместной переработки газа и газоконденсата", – говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что возник пожар, который потушили примерно через час после возникновения.

Когда произошла атака, на заводе находились 60 сотрудников, никто не пострадал.

Атака дрона на НПЗ в Краснодарском крае

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 октября в Краснодарском крае РФ дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод. Беспилотник упал на территории завода примерно в 03:24. После взрыва вспыхнул пожар.

Взрывы в оккупированном Крыму

Под удар попал ракетно-зенитный полк ПВО, 17 оккупантов ранены. Около трех часов ночи была совершена ракетная атака по базе российских оккупантов рядом с населенным пунктом Еленовка на западе оккупированного полуострова.

Позже появились новые детали удара АТАСМЅ по целям в Крыму. СМИ сообщили о новых подробностях ночного удара по Крыму. Целью были пусковые установки и техника ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ на полуострове.

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