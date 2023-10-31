Враг начинает новую массированную атаку: Свитан сообщил, какой город под угрозой

Россияне пытаются восстановить контроль над утраченными позициями в районе Бахмута. Эксперт прокомментировал, сколько будет продолжаться наступление врага.

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Рассвет сообщил детали о новом наступлении россиян / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Минобороны РФ

Как сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, в районе Бахмута враг перешел от обороны к активным операциям. Хотя некоторые боевые действия остаются периодическими, россияне не имеют достаточно сил и средств для ведения наступления, указал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 канала.

"Есть период накопления, есть период выполнения атак. Впоследствии - период обороны", - подчеркнул Свитан.

На данном этапе, после проведения атак на конкретных позициях, украинская армия переходит к режиму накопления и удержания оборонительных рубежей. В то время, когда Вооруженные Силы Украины перегруппировываются и пытаются укрепить свои позиции, оккупанты пытаются осуществить контратаку. Враг начинает атаку, чтобы выгнать украинских защитников с этих позиций.

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"Это тактическое действие. По нескольку недель бывает. В зависимости от масштабности выполняемых задач. В Бахмуте сейчас такой период. Россияне пытаются восстановить ранее утраченные позиции", - добавил военный эксперт.

По словам полковника запаса Вооруженных сил Украины, подобные события имеют место в окрестностях Берховки на севере Бахмута, где вражеские силы пытаются выгнать наши войска. Также восточнее города, в районе Клещиевки и Андреевки, происходят подобные события.

"Мы их выбросили за железнодорожную дорогу. Именно с восточной части железнодорожной дороги создаем плацдармы – такой рубеж обороны. Вот они пытаются нас выбить из этих плацдармов, которые мы в последнее время заняли", – отметил летчик-инструктор.

Свитан предполагает, что оккупанты попытаются устроить контратаку примерно на протяжении недели. После этого, они будут заниматься подготовкой, пополнением запасов и, возможно, ротацией. После этого Вооруженные Силы Украины начнут свое наступление.

Наступление на Бахмут

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, российские оккупационные войска усилили свою группировку под Бахмутом и начали активное наступление. Они проявляют особую активность под Купянском, пытаясь атаковать на нескольких направлениях. Россияне поддерживают свои атаки артиллерией, минометами и дронами, но Вооруженные Силы Украины отражают их штурмы.

Также, российские оккупанты пытаются захватить Донецкую область. Они бросают свои силы на штурм украинских позиций и наступают на флангах у Бахмута.

В то же время, как сообщили в американском Институте изучения войны, в ходе боевых действий против российских оккупантов, Силы обороны Украины достигли значительного продвижения к северу от Бахмута и тактически продолжили свое движение на западе от Работиного. Украинские войска продолжают активные наступательные операции на обоих направлениях.

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