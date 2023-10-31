УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Враг начинает новую массированную атаку: Свитан сообщил, какой город под угрозой

Юрий Берендий
31 октября 2023, 13:44
Россияне пытаются восстановить контроль над утраченными позициями в районе Бахмута. Эксперт прокомментировал, сколько будет продолжаться наступление врага.
Танки
Рассвет сообщил детали о новом наступлении россиян / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Минобороны РФ

Как сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, в районе Бахмута враг перешел от обороны к активным операциям. Хотя некоторые боевые действия остаются периодическими, россияне не имеют достаточно сил и средств для ведения наступления, указал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 канала.

"Есть период накопления, есть период выполнения атак. Впоследствии - период обороны", - подчеркнул Свитан.

На данном этапе, после проведения атак на конкретных позициях, украинская армия переходит к режиму накопления и удержания оборонительных рубежей. В то время, когда Вооруженные Силы Украины перегруппировываются и пытаются укрепить свои позиции, оккупанты пытаются осуществить контратаку. Враг начинает атаку, чтобы выгнать украинских защитников с этих позиций.

видео дня

"Это тактическое действие. По нескольку недель бывает. В зависимости от масштабности выполняемых задач. В Бахмуте сейчас такой период. Россияне пытаются восстановить ранее утраченные позиции", - добавил военный эксперт.

По словам полковника запаса Вооруженных сил Украины, подобные события имеют место в окрестностях Берховки на севере Бахмута, где вражеские силы пытаются выгнать наши войска. Также восточнее города, в районе Клещиевки и Андреевки, происходят подобные события.

"Мы их выбросили за железнодорожную дорогу. Именно с восточной части железнодорожной дороги создаем плацдармы – такой рубеж обороны. Вот они пытаются нас выбить из этих плацдармов, которые мы в последнее время заняли", – отметил летчик-инструктор.

Свитан предполагает, что оккупанты попытаются устроить контратаку примерно на протяжении недели. После этого, они будут заниматься подготовкой, пополнением запасов и, возможно, ротацией. После этого Вооруженные Силы Украины начнут свое наступление.

Наступление на Бахмут

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, российские оккупационные войска усилили свою группировку под Бахмутом и начали активное наступление. Они проявляют особую активность под Купянском, пытаясь атаковать на нескольких направлениях. Россияне поддерживают свои атаки артиллерией, минометами и дронами, но Вооруженные Силы Украины отражают их штурмы.

Также, российские оккупанты пытаются захватить Донецкую область. Они бросают свои силы на штурм украинских позиций и наступают на флангах у Бахмута.

В то же время, как сообщили в американском Институте изучения войны, в ходе боевых действий против российских оккупантов, Силы обороны Украины достигли значительного продвижения к северу от Бахмута и тактически продолжили свое движение на западе от Работиного. Украинские войска продолжают активные наступательные операции на обоих направлениях.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ Бахмут
Реклама

Главное за день

В Севастополе дымит корабль оккупантов: что известно

В Севастополе дымит корабль оккупантов: что известно

13:24 Украина
На Херсонском направлении РФ сменила командующего: в разведке Британии сообщили о жестких боях

На Херсонском направлении РФ сменила командующего: в разведке Британии сообщили о жестких боях

12:34 Мир
Битва за Авдеевку не завершилась: эксперт рассказал о критической ситуации

Битва за Авдеевку не завершилась: эксперт рассказал о критической ситуации

11:39 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:47

Гороскоп на ноябрь 2023 для Стрельцов: чего ждать в работе, финансах, любви

13:44

Враг начинает новую массированную атаку: Свитан сообщил, какой город под угрозой

13:30

Война Израиля с ХАМАС и последствия для Украины: генерал СБУ дал оценку ситуацииВидео

13:24

В Севастополе дымит корабль оккупантов: что известноВидео

13:09

Картошкой и не только: как убрать солевые разводы с замшевой обуви

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:02

Екатерина Кухар заинтриговала переменами в личной жизни

12:58

Авто, бронежилеты, зарядные станции и уникальная система подавления БПЛА: что украинские аграрии покупают для армии актуально

12:55

Только гений заметит букву В среди Р за 5 секунд: простой способ проверить внимательность

12:46

Это поможет сэкономить на стирке: эксперт рассказала об 11 критических ошибках

Реклама
12:42

Справится даже "криворукий": эксперт рассказал, как идеально покрасить любую стену

12:34

На Херсонском направлении РФ сменила командующего: в разведке Британии сообщили о жестких боях

12:30

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Собакам – разочарование, Кабанам - обида

12:28

Под чем она: Гордон опубликовал видео странного поведения "русской фашистки" Долиной

12:27

Гороскоп на завтра 1 ноября 2023: Стрельцу - недовольство окружающих, Весам - возвращение к плохим привычкам

12:21

Дети Блинкена пришли на Хэллоуин в Белый дом в костюме Зеленского и цветах УкраиныВидео

12:09

После этого начнутся переговоры: эксперт объяснил главную цель Путина

12:06

Можно даже в барабан: сколько порошка сыпать в стиральную машину

11:57

Боевые птицы "под чужим флагом": у Шойгу разразились фантазиями в адрес Украины

11:56

"Просто наблюдают": эксперт раскрыл, насколько Запад готов к распаду РФВидео

11:41

"Живем дальше": Пугачева впервые за долгое время показала, как выглядит она и ее дети

Реклама
11:39

Битва за Авдеевку не завершилась: эксперт рассказал о критической ситуации

11:32

"Год. Херсон": Дмитрий Комаров выпускает проект о деоккупации Правобережной Херсонщины

11:21

Россияне отступают: в ВСУ сообщили об успехах на левом берегу Херсонщины

11:21

Как теперь спокойно спать: врачи Лилии Ребрик узнали пол будущего ребенка

10:59

Россияне на Запорожском направлении расстреливают украинских пленных и своих военных

10:55

Лунный день 1 ноября 2023: опасная энергия Месяца может отразиться на здоровье

10:52

В Израиле заявили о третьей фазе войны с ХАМАС: Нетаньяху объяснил, что это значит

10:50

Мобилизация в Украине: что изменится с 1 ноября и кого могут призвать в войска

10:28

Жуткая оптическая иллюзия для гениев: нужно найти кота среди летучих мышей

10:13

Жена Виктора Павлика шокировала суммой, которую зарабатывает за месяц

09:57

Кто будет президентом РФ: в Сети узнали о грандиозных перестановках в Кремле

09:50

На завтрак самое то: приготовьте идеальные мини панкейки на кефире за 20 минут

09:46

Взрывы в Севастополе: в ВМС сообщили, что было целью удара

09:30

Лидер "республиканцев" – о помощи Украине: США нужна победа Киева в войне

09:10

Ночь темнее всего перед рассветоммнение

08:55

Церковный праздник 1 ноября: что нельзя делать в день памяти Космы и Дамиана

08:49

"Не буду защищать от РФ": Трамп признался в шантаже союзников по НАТО

08:44

ВСУ продвинулись у Бахмута и Работино: в ISW раскрыли подробности

08:04

Самолеты F-16 прибудут в Румынию для обучения украинских пилотов: Рютте назвал сроки

07:25

Ночью РФ атаковала Украину дронами: что известно

Реклама
06:55

Теряют до 70% солдат: РФ бросает в "мясные атаки" пехоту "Шторм-Z" под Авдеевкой

06:10

Трибуны и сцены в прошлом: что нужно делать Зеленскому немедленномнение

05:59

Сильнейший шторм и вспышки на Солнце: Украину накроют три бури в ноябре

05:30

Гороскоп на ноябрь 2023: Скорпионов ждет месяц прибыли и удовольствийВидео

05:00

Головоломка на проверку IQ: найдите на картинке ненастоящую принцессу

04:30

"Всё просто повалится": генерал СБУ оценил сценарий распада РФВидео

04:05

Врач рассказала, что на самом деле происходит с человеком перед смертью

03:30

55-летняя Кайли Миноуг обнажила чудо-ножки в дерзком миниВидео

03:00

"Будет жесткий ответ": Фесенко оценил риск применения ядерного оружия Россией

02:32

Желательно на ночь: зачем люди ставят стакан с солью в микроволновку

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять