После этого начнутся переговоры: эксперт объяснил главную цель Путина

Главная цель российского командования - полный захват Донецкой области. По словам эксперта, после этого Россия попытается заморозить войну.

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Эксперт объяснил главную цель Путина на данном этапе войны / коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Российская Федерация ищет пути для пополнения личного состава без объявления мобилизации. По всей территории России происходит вербовка зэков в различные частные военные компании. Это все обусловлено желанием высшего руководства государства-агрессора захватить Украину. Об этом заявил в эфире телеканала FREEДОМ военный обозреватель Денис Попович.

"В РФ существует политический запрос на победу, максимальный захват территории для того, чтобы потом попытаться достичь переговоров о замораживании боевых действий на приемлемых для России условиях. А для этого нужны люди. Российская Федерация не хочет объявлять внутри страны частичную мобилизацию и нужно искать пути для пополнения личного состава, а это и заключенные, в частности на территории Российской Федерации, и на оккупированных территориях Украины. Из них потом формируются штурмовые части и они потом бросаются для наступательных действий и штурмов", — сказал Попович.

Он также рассказал о различии между современной ЧВК "Вагнер" и той компанией, которой руководил Евгений Пригожин. По словам эксперта, в этой ЧВК рассматривают тех, кто перешел в официальные структуры Министерства обороны РФ, как предателей.

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Враг в целом рассчитывает на массовые атаки и пытается продвигаться вперед, используя "мясные штурмы".

"Главная цель - это Донецкая область, тот же Бахмут, особенно Авдеевка. Чтобы добиться успеха, они бросают все силы, перебрасывают резервы. Там дальше будут обостряться ситуации, им необходимо одержать победу. Поскольку они таким образом будут пытаться положить ее на карту возможности переговоров и замораживания боевых действий на условиях РФ", — отметил эксперт.

По мнению Поповича, украинские войска должны нанести большие потери российской армии под Авдеевкой, потому что это было бы важной победой в украинской обороне.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска осуществляют перегруппировку под Авдеевкой в Донецкой области, и в ближайшие дни ожидается новая волна штурмов. Ситуация чрезвычайно сложная, указывает начальник городской военной администрации Виталий Барабаш.

В то же время, как указывает военный эксперт Алексей Мельник, битва за Авдеевку еще не завершилась, даже при том, что российские оккупанты за последние три дня уменьшили количество атак.

Также, российские войска понесли большие потери в битве за Авдеевку. Они не способны выполнить свои намеченные задачи, но при этом не прекращают атаковать позиции Сил обороны. Враг направляет дополнительные бригады и полки в этом направлении.

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