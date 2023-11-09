Россия перебрасывает боевую авиацию в Беларусь: самолеты на разных аэродромах

Воздушно-космические силы РФ увеличили количество авиации на территории Беларуси. За последние два месяца российские оккупанты передислоцировали туда бомбардировщик и еще один истребитель.
Как сообщают в Telegram-канале мониторинговой группы "Беларуски Гаюн", что на протяжении всего октября мониторинговая группа фиксировала низкую авиационную активность в Беларуси. В то же время количество бортов ВКС РФ на территории северных соседей возросло.
"Увеличение произошло именно за счет прибытия в Беларусь бортов Су-24М/МР и Су-30СМ в сентябре-октябре. Дополнительным подтверждением этого является сюжет телекомпании МО РБ, снятый на аэродроме "Барановичи" в начале октября, где можно заметить российские Су-24М/МР", - говорится в сообщении.видео дня
Как отмечают в мониторинговой группе, по состоянию от 1 ноября в РБ находятся четыре самолета:
- 1 Су-25 на аэродроме"Лида"
- 2 Су-24М / мг на аэродроме "Барановичи"
- 1 Су-30СМ на аэродроме "Барановичи"
Напомним, что Россия готовится провести ужасную провокацию . Россия и Беларусь готовятся провести провокацию с целью дескридетации Украины. Целью атаки спецслужбы врага определили одну из нефтебаз в Беларуси.
Россия неожиданно набросилась на Беларусь с обвинениями. Российские кураторы из ФСБ обвинили военно-промышленный комплекс Беларуси в срыве поставок техники для оккупационной армии РФ.
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