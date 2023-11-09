Украина не получает преимущество на фронте, время играет в пользу РФ - президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел считает, что текущая ситуация на фронте не свидетельствует о том, что Украина может получить военное преимущество.

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Президент Чехии Петр Павел сделал пессимистическое заявление об украино-российской войне / коллаж Главред, фото УНИАН

Чешский президент Петр Павел считает, что текущая ситуация на фронтах украино-российской войны говорит о том, что Украина не может получить военное преимущество, а время, к сожалению, играет в пользу страны-агрессора России. Такое заявление Павел сделал в рамках конференции "Дипломатия и безопасность", сообщает портал Novinky.

"Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет сильную мобилизационную базу для живой силы. Выиграв время, она также сможет пополнить материальную базу, которой ей давно не хватало. Мы видим массовые поставки из Северной Кореи, мы видим попытки обойти санкции", ‒ сказал он.

Павел считает, что время играет в пользу страны-агрессора РФ. И что переговоры уже могут начаться в 2024 году. По его словам, очевидно, что страна-агрессора Россия пытается максимально затянуть конфликт. И считает, что она также может выжидать результатов президентских выборов в США уже в следующем году.

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В то же время, говорит Павел, он убежден ‒ что Запад должен продолжать максимально поддерживать Украину.

"Ситуация не является однозначно положительной. Положительным для Украины должно быть то, что мы на их стороне и должны поддерживать их в достижении их целей. Со своей стороны, у нас нет другого выбора, кроме как продолжать оказывать поддержку", – сказал он.

Контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что ВСУ продвигаются, но есть три проблемы. Ключевыми проблемами являются минные поля, а также дефицит боеприпасов и зенитных средств. Страну ждет сложная зима, которую предстоит пройти.

В то же время глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал, что у ВСУ есть все, чтобы продолжать контрнаступление зимой. Украина и партнеры еще раз просмотрели зимний период, чтобы распланировать на эти три месяца необходимые поставки

Данилов рассказал, будет ли зимой продолжаться контрнаступление ВСУ. Задача Украины довольно проста – это утилизация армии России, подчеркнул секретарь СНБО.

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