'Жесткие переговоры': Горбач объяснил, что может помешать Украине к вступлению в ЕС

Если Польша будет делать шаги навстречу Украине, за Украиной тоже задержки не будет, считает эксперт.

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Горбач рассказал о вступлении Украины в ЕС / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

В Польше уже начинают говорить о том, что Украина не может вступить в Евросоюз, пока не будет решен спор между странами, который касается эксгумации жертв Волынской трагедии. В интервью Главреду политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач рассказал, много ли подобных ситуаций, которые могут стать Украине помехой к поступлению.

"Это заявление понятно, и это представители той партии, для избирателей которой вроде бы этот вопрос является очень чувствительным. Но я думаю, что это определенно можно решить. Если Польша будет делать шаги навстречу Украине, за Украиной тоже задержки не будет. Когда в Польше сменится правительство, изменятся определенные подходы, и можно будет этот вопрос решить, что называется, полюбовно. У нас нет цели не позволять полякам проводить эксгумацию своих жертв и такого никогда не было - это было решение в ответ на определенные недружественные шаги со стороны польского правительства, которое в ближайшие дни изменится, и с которым можно будет говорить с чистого листа", - пояснил Горбач.

Эксперт рассказал о законе Об образовании и нацменьшинствах заинтересованной стороной могут быть еще румынское, болгарское меньшинства в Украине. Горбач добавил, что там Украине всегда легче удавалось находить общий язык, потому что эти правительства были конструктивными, в отличие от правительства Орбана.

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"Относительно сложности переговоров вообще, то есть относительно того, как вмонтировать Украину в систему Европейского Союза, то самыми трудными, пожалуй, все-таки, будут переговоры по сельскому хозяйству. То есть там, где вопросы касаются средств, выплат и большой части бюджета Европейского Союза. И там, где речь будет идти о деньгах, переговоры будут очень принципиальными, жесткими и будут продолжаться как можно дольше", - подытожил Горбач.

Вступление Украины в ЕС: что известно

Напомним, что Еврокомиссия начнет процесс переговоров по вступлению Украины в ЕС. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС, в то же время и в дальнейшем стоит продолжать это.

Польша резко выступила против вступления Украины в ЕС без решения одного вопроса. Там заявили, что Украина не может вступить в Евросоюз, пока не будет решен "значительный спор" между странами. Речь идет об эксгумации жертв Волынской трагедии.

Эксперт дал прогноз на вступление Украины в ЕС. Фесенко пояснил, что для успеха в переговорах о вступлении Украине необходимо заручиться и поддержкой Венгрии и Словакии, которые недавно достаточно остро высказывались против.

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