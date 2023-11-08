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Польша резко выступила против вступления Украины в ЕС без решения одного вопроса

Ангелина Подвысоцкая
8 ноября 2023, 16:50
Речь идет о решении вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии.
Украина, ЕС, Павел Яблонски
В Польше выступают против вступления Украины в ЕС без решения одного вопроса / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Правительство Польши

В Польше заявили, что Украина не может вступить в ЕС, пока не будет решен "значительный спор" между странами. Речь идет об эксгумации жертв Волынской трагедии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью радио ZET.

"Я говорю о реальности: если мы должны быть в одном союзе со страной, с которой у нас есть значительный спор, то спор должен быть решен, иначе трудно сотрудничать", - сказал Яблонский.

Он цинично добавил, что без решения этого вопроса Украина "не может мечтать" о вступлении в ЕС.

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"Я всегда об этом говорю и скажу еще раз: по нашему мнению, без решения этого вопроса, и многие украинцы это уже осознают, Украина не может мечтать о вступлении в ЕС", – добавил он.

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