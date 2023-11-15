Есть погибшие и раненые: Россия ударила 3 ракетами по Запорожскому району

В ОВА сообщили, что взрывной волной и обломками повредило здания, которые находились рядом с местом нанесения ракетного удара.

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Россия ударила 3 ракетами по Запорожскому району - детали / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

В среду, 15 ноября, территорию Запорожского района атаковали ракетами российские войска. Один человек погиб, семеро ранены. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам с 09:50 до 10:18 российские террористические войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района. Он сообщил, что тип ракет сейчас уточняется.

"По состоянию на эту минуту известно о 1 погибшем мужчине и семи раненых, из которых двое - женщины. Взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные постройки, которые расположены рядом с местом нанесения ударов", - сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. видео дня

Он выразил свои соболезнования семье покойного и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал.

После этого, министр МВД Игорь Клименко уточнил информацию о погибших. По его словам, жертвами обстрела стали двое работников ГСЧС.

"Россияне в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру. Произошло возгорание. Сотрудники ГСЧС за считанные минуты уже были на месте происшествия. Тогда оккупанты нанесли повторный удар. В результате вражеского обстрела, к сожалению, двое сотрудников ГСЧС погибли. Нашим героям без оружия теперь навсегда 31 и 34... Еще трое спасателей получили травмы. Также пострадали четверо гражданских лиц", - написал Игорь Клименко в своем Телеграмм.

Ракетные удары по территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 11 ноября на Киевщине зенитно-ракетный комплекс Patriot уничтожил баллистическую ракету со стороны России. Эту информацию обнародовал командующий Воздушных сил Николай Олещук.

В течение ночи на 11 ноября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Российская Федерация осуществила координированный воздушный удар по территории Украины. Средства противовоздушной обороны сбили 19 "шахедов".

Мониторинговая миссия ООН пришла к выводу, что Россия намеренно нанесла ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области, поскольку рядом с местом "прилета" не было обнаружено никаких следов присутствия украинских военных.

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