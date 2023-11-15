В Раде хотят ужесточит правила покупки долларов: кто попадет под закон

В Украине могут ввести обязательное декларирование покупки иностранной валюты, в т. ч. долларов. Такой законопроект поддержали в профильном комитете Рады.

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Как говорят эксперты, нововведения могут затронуть не всех украинцев, / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине могут ввести обязательное декларирование покупки иностранной валюты ‒ в первую очередь долларов США. Соответствующий законопроект №9457 поддержали в антикоррупционном комитете Верховной Рады.

Правда, как говорят эксперты, нововведения могут затронуть не всех украинцев, а только отдельные категории граждан ‒ чиновников, депутатов и судей.

При этом, согласно документу, декларировать нужно будет не каждую покупку валюты – только если она будет превышать 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных на 1 января отчетного года. В 2023 году этот показатель составляет 134 тысячи грн (или около 3,5 тысячи долларов США).

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"По результатам обсуждения Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины проект Закона принять в первом чтении", – сообщили авторы законопроекта.

Зачем нужно декларирование покупки валюты

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что поскольку "курсы валют достаточно динамичны и часто существенно изменяются", даже двойная конвертация может принести дополнительные доходы (к примеру, гривна – доллар; доллар – гривна).

Как результат, в зависимости от разницы в курсах и объемах конвертации такие доходы могут достигать огромных размеров ‒ вплоть до миллионов гривен.

Необходимость же введения такой нормы, отмечают авторы законопроекта, продиктована возможностью заработать на обмене валют дополнительные деньги, которые без указывания в декларации фактически будут спрятанными от государства. Кроме того, по их мнению, "могут стать удобной лазейкой для легализации лицами своих незаконно приобретенных активов".

"Декларирование информации о сделках купли–продажи валюты, с одной стороны, позволяет добропорядочным субъектам объяснять природу тех доходов, которые у них образовались в результате валютно-обменных операций. С другой стороны, эта обязанность делает невозможной недобросовестным субъектам легализовать неправомерную выгоду, необоснованные активы и т.п., объясняя, что это является следствием осуществления валютно-обменных операций", – говорит в пояснительной записке.

Каким будет курс валют

Несмотря на снижение курса доллара в течение последнего месяца, вероятен его дальнейший рост. Определяющими факторами будут спрос и предложение, которые будут формировать рыночную ситуацию в следующие 1-2 месяца.

Кроме этого, Министерство финансов Украины прогнозирует колебания курса доллара до конца следующего года в пределах от 36,6 гривен до 40-41 гривен за один доллар. Аналитики рассматривают три основных сценария динамики национальной валюты до конца 2024 года. Прогнозируя наиболее вероятный вариант развития событий, эксперты указывают на возможность умеренной девальвации национальной валюты. Это означает, что стоимость гривны по сравнению с другими валютами может немножко уменьшиться, но этот процесс будет в пределах приемлемого диапазона.

Напомним, Министерство финансов спрогнозировало резкий рост курса валют. По словам министра финансов Сергея Марченко, правительство предусматривает, что курс доллара к гривне в 2024 году может достичь уровня 41,4 гривен за доллар.

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