Курс доллара "взлетит" в ближайшее время: банкир рассказал, к чему готовиться украинцам

Точно предсказать, каким будет наличный курс в октябре, пока крайне трудно, отметил Тарас Лесовой.

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Курс доллара "взлетит" в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Банковский сектор Украины готовится к повышению стоимости наличного доллара, которое может состояться уже в октябре. Ожидается, что в следующем месяце курс доллара будет колебаться в диапазоне между 37,5 и 40 гривен, что превышает текущие показатели. Об этом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

"По нашему расчету, возможный коридор на наличном рынке может быть на уровне 37,5-40 грн/доллар – с незначительным спредом (до 0,3 грн). А также при небольшой амплитуде ежедневных колебаний, которая будет находиться в пределах 0,3-0,5 грн", - отметил Лесовой в комментарии Obozrevatel.

Однако, по словам банкира, точно предсказать, каким будет наличный курс в октябре, пока крайне трудно. Это обусловлено многочисленными нюансами и факторами, которые будут влиять на него. К таким факторам относятся:

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Объемы международной финансовой помощи и системность ее поступления. Дальнейшие действия Национального банка Украины по либерализации валютного рынка, в частности возможен переход к плавающему курсу. Экспорт агропродукции. Начало нового отопительного сезона.

Напомним, ранее банкир Тарас Лесовой рассказывал, что в сентябре – начале октября вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют. Это может существенно повлиять на курс валют.

Также раньше в Минфине дали прогноз на 2024 год. Так, курс валют в 2024 году может резко вырасти. По словам министра финансов Сергея Марченко, в правительстве предусматривают на следующий год курс 41,4 грн за доллар.

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