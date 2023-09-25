УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Курс доллара "взлетит" в ближайшее время: банкир рассказал, к чему готовиться украинцам

Алина Дембицкая
25 сентября 2023, 23:10 обновлено 25 сентября, 23:10
Точно предсказать, каким будет наличный курс в октябре, пока крайне трудно, отметил Тарас Лесовой.
доллар, курс валют
Курс доллара "взлетит" в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Банковский сектор Украины готовится к повышению стоимости наличного доллара, которое может состояться уже в октябре. Ожидается, что в следующем месяце курс доллара будет колебаться в диапазоне между 37,5 и 40 гривен, что превышает текущие показатели. Об этом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

"По нашему расчету, возможный коридор на наличном рынке может быть на уровне 37,5-40 грн/доллар – с незначительным спредом (до 0,3 грн). А также при небольшой амплитуде ежедневных колебаний, которая будет находиться в пределах 0,3-0,5 грн", - отметил Лесовой в комментарии Obozrevatel.

Однако, по словам банкира, точно предсказать, каким будет наличный курс в октябре, пока крайне трудно. Это обусловлено многочисленными нюансами и факторами, которые будут влиять на него. К таким факторам относятся:

видео дня
  1. Объемы международной финансовой помощи и системность ее поступления.
  2. Дальнейшие действия Национального банка Украины по либерализации валютного рынка, в частности возможен переход к плавающему курсу.
  3. Экспорт агропродукции.
  4. Начало нового отопительного сезона.

Напомним, ранее банкир Тарас Лесовой рассказывал, что в сентябре – начале октября вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют. Это может существенно повлиять на курс валют.

Также раньше в Минфине дали прогноз на 2024 год. Так, курс валют в 2024 году может резко вырасти. По словам министра финансов Сергея Марченко, в правительстве предусматривают на следующий год курс 41,4 грн за доллар.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
курс курс валют курс доллара
Реклама

Главное за день

В Севастополе прогремели взрывы, оккупанты перекрывали Крымский мост

В Севастополе прогремели взрывы, оккупанты перекрывали Крымский мост

22:14 Украина
Уже на этой неделе: США могут официально одобрить передачу Украине ATACMS

Уже на этой неделе: США могут официально одобрить передачу Украине ATACMS

21:08 Политика
Белый дом требует от Украины выполнить пакет реформ для получения помощи - СМИ

Белый дом требует от Украины выполнить пакет реформ для получения помощи - СМИ

20:50 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:10

Курс доллара "взлетит" в ближайшее время: банкир рассказал, к чему готовиться украинцам

22:50

Это парализует весь флот: раскрыты последствия сокрушительного удара по штабу ЧФ в Крыму

22:14

В Севастополе прогремели взрывы, оккупанты перекрывали Крымский мост

22:03

Первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

21:47

Врежет почти 9-бальный шторм: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

Штурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – СвитанШтурм Крыма начнётся в этом году, у войск РФ есть три способа покинуть полуостров – Свитан
21:26

Война с Россией может длиться еще 10 лет: Свитан ошарашил прогнозомВидео

21:20

Нашли самый вкусный пирог "4 стакана": это уникальный рецепт от хозяек

21:08

Уже на этой неделе: США могут официально одобрить передачу Украине ATACMS

20:50

Белый дом требует от Украины выполнить пакет реформ для получения помощи - СМИ

Реклама
20:40

Сергей Стерненко. Удар по Одессе и "месть" россиян за унижение в СевастополеВидеоВидеоблоги

20:29

"Цель только одна": Буданов назвал объекты в РФ, которые находятся под угрозой удара

20:24

Венгрия поставила Украине жесткий ультиматум: дерзкое заявление Орбана

20:12

Россия подтягивает резервы под Мелитополь: идут бои за освобожденные села

20:10

В России очередная "страшно красивая" мисс победила в конкурсе красоты

20:07

Гороскоп на завтра 26 сентября 2023: Весам – сила, Девам – море гнева

19:43

Расследованием журналистов о российском казино PIN-UP заинтересовались в США в Европе - СМИ

19:36

Малхаз Нодариевич Папиашвили досье

19:30

У россиян не останется ничего: полковник назвал яркий сценарий освобождения КрымаВидео

19:30

Как и Лорак - никому не нужна: в России не хотят идти на концерты певицы Лолиты

19:11

Чем заменить слово-паразит "тіпа": популяризатор языка озвучил украинские аналоги

Реклама
19:10

Ракетный удар по Одессе: важны нюансимнение

18:38

Синоптики предупреждают об опасности: какой будет погода 26 сентября

18:29

"Бавовна" в Крыму только "на первом этапе", ВСУ "гасят" ПВО россиян - СвитанВидео

18:28

Оккупанты безжалостно пытали украинцев до смерти: ООН собрала доказательства

17:40

Балтийский флот теперь не может проводить крупные десантные операции - СМИ

17:34

3 запрета, которые стоит соблюдать 27 сентября: приметы, которые защитят от беды

17:24

Без воды, под обстрелами: в Запорожской области нашёлся дядя Волочковой

17:09

Софи Лорен экстренно госпитализировали: что случилось

17:00

"Антироссийская вакханалия": в МИД РФ обвинили Пашиняна в "обрушении" связей

16:59

Оккупанты провально наступали под Бахмутом и понесли большие потери - разведка Британии

16:55

Церковный праздник 26 сентября: что нельзя делать на Иоанна Богослова

16:44

Пришел воевать с НАТО: бывший мэр российского города попал в плен к ВСУВидео

16:32

Будет теплее, чем раньше: прогноз погоды в Украине на октябрь

16:22

Домработница-профессионал показала самый простой способ чистки диванаВидео

16:17

Венсан Кассель закрутил роман с девушкой, похожей как две капли воды на его бывшую Кунаки

15:59

Тринчер прокомментировала слухи о разводе, которые распространяет блоггер

15:55

Она нужна даже мужчинам: почему всем стоит начать принимать фолиевую кислоту прямо сейчас

15:45

"Польша не будет навязываться": у Дуды сделали заявление об отношениях с Украиной

15:41

"Жалкая попытка возмездия": названа причина удара РФ по символу Одессы

15:00

"Не спасет линия Суровикина": полковник назвал направление для успешного наступления ВСУ

Реклама
14:54

Прорвут ли ВСУ сухопутный коридор в Крым до Нового года: прогноз СвитанаВидео

14:19

Американские супер-танки Abrams уже в Украине: Зеленский раскрыл важные детали

14:10

"Это уже мой родственник": Лорак выдала откровение об отношениях с Киркоровым

13:53

В Крыму ликвидировали командующего Черноморским флотом РФ: потери оккупантов огромные

13:52

Как почистить стельки в кроссовках без лишних хлопот

13:51

Враг стянул технику и резервы: РФ нацелилась на крупный город Украины – СвитанВидео

13:51

В ВСУ рассказали детали жестокой атаки по Одесчине: под завалами нашли погибших

13:50

Ради этого бросил троих детей и жену: мужчина из Индии держит руку поднятой 50 лет, в чем смысл

13:15

В Comedy Club жёстко потроллили террориста ПутинаВидео

13:11

Звезда сериала "Универ" и путинистка Кожевникова стала мамой в четвертый раз

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять