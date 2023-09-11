Курс валют резко прыгнет до 41 грн за доллар: в Минфине дали прогноз на 2024 год

В Министерстве финансов предупредили, что нет никаких фундаментальных факторов, которые помогли бы укрепить гривну.

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Курс валюты в 2024 году может прыгнуть до 41 грн за доллар, говорит министр финансов/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Курс валют в 2024 году может резко возрасти. Ожидается, что гривна пересечет отметку 41 грн за доллар.

Таким прогнозом поделился министр финансов Сергей Марченко во время мероприятия, организованного Европейской Бизнес Ассоциацией "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины", пишет "Экономическая правда".

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По словам Марченко, в правительстве предусматривают на следующий год курс 41,4 грн за доллар.

"Нас беспокоит укрепление гривны. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы коммуницируем с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров. На следующий год предусматриваем курс 41,4 грн/$1", – отметил министр финансов.

Марченко уточнил, что такой прогноз дали Министерство экономики и другие уполномоченные структуры, на которые ориентируется Министерство финансов.

Такие цифры примерно соответствуют тому уровню, который ожидал бизнес, отметил министр финансов.

Курс доллара

Ранее начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой сделал прогноз по стоимости валюты и предупредил, что в сентябре ожидается "курсовая качка".

Также ранее Тарас Лесовой рассказал, какой удар готовит курс доллара в сентябре. По его словам, в сентябре – начале октября "вполне возможно существенное событие на рынке – возвращение к единому курсу валют".

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