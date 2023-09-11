Деньги для пенсионеров от ООН: в Пенсионном рассказали, будут ли они учитываться при назначении субсидии

В Украине действует программа Всемирной помощи от ООН, в рамках которой помощь от организации могут получить пенсионеры, живущие в зоне активных либо вероятных боевых действий и имеют пенсию до 3 тысяч грн. Об этом говорится в сообщении ПФУ (Пенсионного фонда Украины). При этом доплаты от ООН украинским пенсионерам не будут учитываться при назначении субсидии. Такая помощь не будет учитываться при исчислении совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи, в том числе – субсидии.
"В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 28.07.2023 № 781 "О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта относительно дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий населения" помощь от Всемирной продовольственной программы ООН, предоставляемой получателям пенсий в рамках проекта, не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства для всех видов социальной помощи, в том числе субсидии", – рассказали чиновники.
Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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