В сентябре ожидается 'курсовая качка': банкир сделал прогноз по стоимости валюты

На этой неделе рынок будет занят адаптацией под будущее возвращение плавающего курса.

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Банкир сделал прогноз по курсу доллара / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

С 4 по 10 сентября в Украине не предусматриваются внезапные изменения в стоимости наличного доллара. В течение этой недели курс американской валюты останется на уровне от 37,5 до 38,5 гривен. Ежедневные колебания не будут превышать 30-50 копеек, как в направлении повышения, так и падения цены. Об этом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как отметил Лесовой в комментарии Оbozrevatel, на этой неделе рынок будет занят адаптацией под будущее возвращение плавающего курса.

"Рынок банально будет подстраиваться под грядущие изменения. Из-за этого мы предполагаем незначительную и непрочную "курсовую качку". Однако коридор допустимых колебаний останется на уровне прошлой недели: 37,5-38,5 грн", - сказал он. видео дня

При этом банкир подчеркнул, что в НБУ "прекрасно понимают" как ситуацию, сложившуюся в целом, так и ожидания рынка в частности. В связи с чем для сохранения баланса между спросом и предложением наличных там "будут принимать эффективные меры".

"Такими решениями следует считать предоставление разрешения гражданам покупать валюту на эквивалент до 50 тыс. грн в одном банке, а также увеличение лимита на приобретение безналичной валюты до 200 тыс. грн с последующим ее размещением на депозитах сроком от 3 месяцев. Такие шаги станут эффективным предохранителем для немотивированного роста наличных курсов", - пояснил Лесовой.

Напомним, ранее эксперт рассказал, от чего зависит возможный скачок курса доллара. После того, как Украина одержит победу над страной-агрессором, Россией, то ситуация на валютном рынке будет зависеть от формата завершения войны и объема денег, которые будут поступать от западных партнеров на восстановление украинской инфраструктуры.

Алексей Кущ рассказал, что будет с курсом валют после войны - ждать ли резкого падения гривны. Курс доллара может повлиять на завершение войны, а также ситуация с восстановлением экономики страны. На сегодня давать прогнозы по поводу вероятного курса доллара после окончания войны - это из разряда футурологии.

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