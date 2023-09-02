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Выплаты для пенсионеров от ООН: кто в Украине имеет право и на какую сумму

Дмитрий Видоменко
2 сентября 2023, 12:05 обновлено 2 сентября, 12:05
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Всемирная продовольственная программа ООН оказывает денежная помощь пенсионерам, которые проживают на территории активных боевых действий.
Выплаты для пенсионеров от ООН: кто в Украине имеет право и на какую сумму
ООН доплачивает пенсионерам к пенсиям ту сумму, которой не хватает до 3 тысяч грн,/ коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

ООН оказывает помощь пенсионерам, которые проживают на территории активных боевых действий. Но только тем, у кого пенсия составляет менее 3 тысяч грн. Об этом пишет портал "Обозреватель" со ссылкой на сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН.

"С ростом цен из-за войны миллионы людей в регионах пострадали от боевых действий, им тяжело позволить себе вещи первой необходимости, многие вынуждены сокращать количество приемов пищи или покупать еду менее качественную и менее питательную", – говорит директор Всемирной продовольственной программы в Украине Мэтью Холлингворт.

По его словам, ООН доплачивает до пенсии ту сумму, которой не хватает до 3 тысяч грн, а минимальный размер помощи – 100 грн в месяц.

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Как говорят в ООН, на данный момент помощь получают около 260 тысяч пенсионеров (и каждый будет получать деньги не менее четырех месяцев подряд).

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорила чиновница, в то время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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ООН матпомощь деньги
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