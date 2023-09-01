В Украине хотят радикально поменять выплату зарплат: в чем дело

В Украине госслужащим уже с 1 января 2024 года могут начать по-новому устанавливать зарплаты. В частности, в Кабмине хотят поднять роль должностного оклада и устранить злоупотребления во время начисления дополнительных выплат и премий. Об этом сообщил на своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что, в частности, соответствующий законопроект №8222 уже прошел первое чтение в Верховной Раде, а государственный бюджет Украины на 2024 год готовят "с учетом новых подходов".
Кроме того, пишет Шмыгаль, планируется устанавливать зарплаты госслужащим на основании классификации должностей.
"Изменения в оплате труда направлены на уменьшение диспропорций. А также справедливый подход к установлению заработной платы государственных служащих", – сказал премьер-министр.
В то же время, в Верховной Раде также зарегистрирован законопроект № 9565, которым, в частности, предлагается на время военного положения ограничить месячный заработок должностных лиц 15 минимальными зарплатами (по состоянию на 2023 год это примерно 100,5 тысячи грн) – включая различные надбавки, премии и прочее.
Исключение хотят сделать только для:
- военнослужащих ВСУ и иных военных формирований;
- правоохранителей и разведчиков, которые выполняют функции по обеспечению обороны государства.
Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.
"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.
Позднее тогдашний руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная заявила, что до конца войны в Украине в автоматическом режиме продлить выплату всех пособий ‒ как социальных пособий, так и субсидий.
По словам чиновницы, на данный момент в Украине социальную помощь в разных размерах получают около шести миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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