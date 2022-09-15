Повышение зарплаты-"минималки": как изменятся выплаты, налоги и штрафы с октября

Чиновники напомнили украинцам о четкой взаимосвязи минимальной заработной платы и прожиточного минимума, налогов и штрафов.
С 1 октября нынешнего года размер минимальной зарплаты Украины повысится на 200 грн и составит 6700 грн. Как говорят чиновники, в почасовом выражении этот показатель составит 40,46 грн.
Соответственно, и увеличивается минимальный размер единого социального взноса.
В частности, минимальный размер ЕСВ с 01 октября составит 1474 грн (6700 x 22%), максимальный — 22110 грн (6700 x 15 x 22%).
В то же время, с 1 октября возрастут штрафы за нарушение трудового законодательства, поскольку их размеры привязаны к минимальной зарплате, которая действует на момент выявления нарушения.
Без изменений останется размер прожиточного минимума:
- 2508 грн — общий показатель (на одного человека в расчете на месяц);
- 2201 грн — для детей до 6 лет;
- 2744 грн — для детей в возрасте от 6 до 18 лет;
- 2600 грн — для трудоспособных лиц;
- 2027 грн — для лиц, потерявших трудоспособность.
Без изменений также останутся:
- размер налоговой социальной льготы;
- предельный размер дохода, дающий право на получение налоговой социальной льготы;
- предельный размер суточных;
- необлагаемого налогом дохода в виде подарков;
- сумма необлагаемой налогом на погребение от работодателя;
- сумма нецелевой благотворительной помощи;
- ставка налога на недвижимое имущество.
Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.
"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.
Позднее руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная заявила, что до конца войны в Украине в автоматическом режиме продлить выплату всех пособий ‒ как социальных пособий, так и субсидий.
По словам чиновницы, на данный момент в Украине социальную помощь в разных размерах получают около шести миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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