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Повышение зарплаты-"минималки": как изменятся выплаты, налоги и штрафы с октября

15 сентября 2022, 08:56

Чиновники напомнили украинцам о четкой взаимосвязи минимальной заработной платы и прожиточного минимума, налогов и штрафов.

Зарплата, трудовая
Как изменятся выплаты, налоги и штрафы с октября / коллаж фото УНИАН

С 1 октября нынешнего года размер минимальной зарплаты Украины повысится на 200 грн и составит 6700 грн. Как говорят чиновники, в почасовом выражении этот показатель составит 40,46 грн.

Соответственно, и увеличивается минимальный размер единого социального взноса.

В частности, минимальный размер ЕСВ с 01 октября составит 1474 грн (6700 x 22%), максимальный — 22110 грн (6700 x 15 x 22%).

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В то же время, с 1 октября возрастут штрафы за нарушение трудового законодательства, поскольку их размеры привязаны к минимальной зарплате, которая действует на момент выявления нарушения.

Без изменений останется размер прожиточного минимума:

  • 2508 грн — общий показатель (на одного человека в расчете на месяц);
  • 2201 грн — для детей до 6 лет;
  • 2744 грн — для детей в возрасте от 6 до 18 лет;
  • 2600 грн — для трудоспособных лиц;
  • 2027 грн — для лиц, потерявших трудоспособность.

Без изменений также останутся:

  • размер налоговой социальной льготы;
  • предельный размер дохода, дающий право на получение налоговой социальной льготы;
  • предельный размер суточных;
  • необлагаемого налогом дохода в виде подарков;
  • сумма необлагаемой налогом на погребение от работодателя;
  • сумма нецелевой благотворительной помощи;
  • ставка налога на недвижимое имущество.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Позднее руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная заявила, что до конца войны в Украине в автоматическом режиме продлить выплату всех пособий ‒ как социальных пособий, так и субсидий.

По словам чиновницы, на данный момент в Украине социальную помощь в разных размерах получают около шести миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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