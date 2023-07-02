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Эксперты рассказали, от чего зависит возможный скачок курса доллара

Дмитрий Видоменко
2 июля 2023, 09:17 обновлено 2 июля, 09:17
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После победы Украины над РФ ситуация на валютном рынке будет зависеть от объема денег, которые будут поступать от западных партнеров.
Курс доллара в Украине
Средний курс продажи доллара до конца июля 2023 года сохранится в диапазоне 36,5-37 гривень - эксперт / УНИАН

После того, как Украина победит страну-агрессора, Россию, то ситуация на валютном рынке будет зависеть от формата завершения войны и объема денег, которые будут поступать от западных партнеров на восстановление украинской инфраструктуры, сообщает портал ТСН со ссылкой на комментарий экономиста и финансового аналитика Алексея Куща.

"Все будет зависеть от формата завершения войны и формата восстановления. Если нам будут поступать значительные средства от наших западных партнеров на восстановление, и это будут действительно те цифры, которые мы просим в Лугано или Лондоне, тогда гривня будет даже усиливаться, потому что будет очень сильный приток валюты в страну", – отметил экономист.

По словам Куща, если Украине будут давать средства исключительно на покрытие внутренних бюджетных дефицитов, существенного укрепления гривны не будет.

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Как гласит прогноз аналитика Центра биржевых технологий Максима Орыщака, средний курс продажи доллара до конца июля 2023 года сохранится в диапазоне 36,5-37 гривень, а евро ‒ в рамках 39-40,5 гривень.

"Это связано с долгосрочным доверием международных кредиторов к экономическому потенциалу Украины. Несмотря на военные действия и разрушения, экономическая активность в Украине сохраняется. Бизнесы функционируют и вкладывают средства в свое развитие, что способствует поддержанию относительной стабильности валютного рынка", ‒ отметил эксперт.

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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