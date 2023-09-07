УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Когда и как сильно поднимут минимальную зарплату: Шмыгаль озвучил детали

Дмитрий Видоменко
7 сентября 2023, 10:21 обновлено 7 сентября, 10:21
13
В Кабмине собираются до 15 сентября принять проект государственного бюджета Украины на 2024 год, предусматривающий повышение минимальной зарплаты.
Минималка, Шмыгаль
Повышение минималки планируется заложить в бюджет на 2024 году, говорит Шмыгаль / коллаж Главред, фото УНИАН

В Кабмине год до 15 сентября собираются принять проект государственного бюджета Украины на 2024 года. Об этом сообщил руководитель украинского правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, ожидается, что в новом финансовом документе страны будет заложено увеличение минимальной заработной платы, которая на данный момент составляет 6,7 тысячи грн.

Как говорит чиновник, проводить повышение минимальной зарплаты планируется провести в два этапа.

видео дня

Главным же приоритетом госбюджета Украины-2024 станет, по словам премьера, сектор безопасности и обороны страны.

"Техника, оружие, ракеты, снаряды – все это максимально для нас важно", – сказал Шмыгаль.

Другим приоритетом, подчеркнул премьер, станут, собственно, зарплаты.

Например:

  • врачам;
  • учителям;
  • социальные выплаты.

Какой будет минималка в Украине в 2024 году

Некоторое время назад для разработки местных бюджетов Минфин разослал в органы местной власти служебный документ, в котором указывается, что:

  • с января 2024 года минималка в Украине будет составлять 7,1 тысячи грн;
  • с июля – 8 тысяч грн.

При этом минимальную зарплату в 2025 году планируется повысить до 8 370 грн. А в 2026-м – до 8 956 грн.

"Это ретрансляция той ситуации, которая есть сейчас, с корректировкой на уровень инфляции. Но уже с июля 2024-го предполагают значительно повышение минимальной зарплаты – примерно на 13%", – считает эксперт по вопросам социальной экономики Людмила Черенько.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будут давать деньги родителям на нужды детей. Выплаты будут предоставляться теперь семьям с детьми, которые зарегистрированы на территориях, которые были либо пребывают во временной оккупации, либо находятся в зоне боевых действий, проживают на границе со страной-агрессоров РФ, малообеспеченным и имеющим детей, а также принадлежащим к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи.

Также сообщалось, что пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Если размер пенсии по потере кормильца выше, чем размер выплат по возрасту, то пенсионер может изменить вид пенсии, перейдя на первую.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
зарплаты повышение зарплат
Реклама

Главное за день

От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украине

От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украине

09:00 Мнения
Оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесчине: есть разрушения и пострадавший

Оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесчине: есть разрушения и пострадавший

07:58 Украина
В Ростове-на-Дону и под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке дронов

В Ростове-на-Дону и под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке дронов

06:47 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:21

Когда и как сильно поднимут минимальную зарплату: Шмыгаль озвучил детали

10:03

Результат впечатляет: чем отбелить пожелтевший тюль

09:45

Выборы во время войны в Украине невозможно провести: Данилов назвал причину

09:43

Церковный праздник 8 сентября: что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

09:14

Удар по уклонистам: в Украине создадут электронный реестр призывников - министр обороны

Киев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - КуликКиев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - Кулик
09:00

От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украинемнение

08:58

Что лучше всего чистит серебро: 3 средства, которые "съедят" черноту

08:40

Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом: сводка Генштаба о контрнаступлении

07:58

Оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесчине: есть разрушения и пострадавший

Реклама
06:47

В Ростове-на-Дону и под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке дронов

06:35

Почему "маляр" – это не "муляр", и чем отличаются эти слова: Авраменко дал ответ

06:12

Почему Путин готовится праздновать день победы 09.05.2025мнение

05:07

Стало известно, как принц Гарри называет Меган Маркл в интимной обстановкеВидео

04:37

Уберегите малыша: что категорически нельзя делать во время беременности

03:55

Публицист пояснил, почему Пригожина ликвидировали максимально шумно и громко

03:20

Какие самые длинные слова в украинском языке: не каждый сможет произнести

02:40

Угроза ядерного удара РФ: эксперт оценил опасность из Беларуси

02:12

Почему объектив круглый, а фото квадратные: об этом знают не все

00:21

Как приготовить суши дома: новые легкие суши от японского шефа

00:15

"Тела разорвало": в МВД рассказали подробности кровавого обстрела Константиновки

Реклама
06 сентября, среда
23:51

Чем можно заразиться в общественных местах: что нужно знать каждому

22:41

Оружия на миллиард долларов: госсекретарь США объявил о новом пакете помощи ВСУ от Пентагона

22:18

Санса Старк вновь на коне: Софи Тернер подтвердила свой развод

22:14

Украину накрыла почти 7-бальная буря: когда закончится геомагнитный шторм

22:07

Какая на самом деле ситуация в России с ракетами: у Буданова раскрыли детали

21:58

"Враги жалеть не будут!": Соловьев задрожал из-за передачи Украине Taurus и F-16Видео

21:48

Угроза очень высока: РФ может скоро атаковать Украину ракетами - ВСУ

21:23

Популярная французская актриса призналась, что в детстве стала жертвой инцеста

21:19

Новый пакет помощи: США передают Украине снаряды с обедненным ураном

20:54

"Смените фамилию на Бессовестный": Ступка шикарно отпраздновал день рождения в США и получил в Сети

20:53

Отношения на грани разрыва: мужчина вас не любит, если делает три вещи

20:46

Украина получит от США 25 миллиардов долларов: в Сенате назвали сроки

19:52

Как расстаться с хламом: простые способы, которые ошеломят своим результатом

19:46

Освобождение Крыма станет ключом к исчезновению Путина - эксперт

19:44

Три способа решить вопрос зерна в Украинемнение

19:23

ВСУ "дали по зубам" кадыровцам под Бахмутом, имеют успехи возле Клещиевки

19:10

В двух областях Украины будет дождь: в каких регионах будет холоднее всего

18:58

Константин Войтенко угрожает экс-жене, которая обвинила его в домашнем насилии

18:32

Что делать, если раздражает человек: 2 совета от психолога Натали Холоденко

18:08

Блинкен похвалил контрнаступление ВСУ: что сказал

Реклама
17:56

Душа разгневается: 6 запретов, о которых стоит помнить 40 дней после смерти человека

17:56

Пэрис Хилтон показала лицо семимесячного сына

17:20

Повстанцы РФ "покрошили" ФСБшников: детали нового рейда бойцов РДК в РФВидео

17:18

Почему исчезают надписи на чеках: рабочий способ восстановить информацию

17:15

"Зима покажет, кто и где налажал": Лана Зеркаль рассказала, как сильно восстановлены электросети

16:50

Где должен стоять стол по феншую: заработок и продуктивность будут обеспечены

16:44

"Не стоит яйца": Панин обвинил роспропагандистов во лжи и объяснил, что случилось в Эстонии

16:38

Церковный праздник 7 сентября: что нельзя делать на апостола Варфоломея

16:26

Что означает приезд Блинкена: американский политолог ответил, ждать ли Украине ATACMSВидео

16:14

Что съесть 8 сентября, чтобы излечиться от болезней: старые приметы

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять