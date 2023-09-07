Когда и как сильно поднимут минимальную зарплату: Шмыгаль озвучил детали

В Кабмине собираются до 15 сентября принять проект государственного бюджета Украины на 2024 год, предусматривающий повышение минимальной зарплаты.

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Повышение минималки планируется заложить в бюджет на 2024 году, говорит Шмыгаль / коллаж Главред, фото УНИАН

В Кабмине год до 15 сентября собираются принять проект государственного бюджета Украины на 2024 года. Об этом сообщил руководитель украинского правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, ожидается, что в новом финансовом документе страны будет заложено увеличение минимальной заработной платы, которая на данный момент составляет 6,7 тысячи грн.

Как говорит чиновник, проводить повышение минимальной зарплаты планируется провести в два этапа.

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Главным же приоритетом госбюджета Украины-2024 станет, по словам премьера, сектор безопасности и обороны страны.

"Техника, оружие, ракеты, снаряды – все это максимально для нас важно", – сказал Шмыгаль.

Другим приоритетом, подчеркнул премьер, станут, собственно, зарплаты.

Например:

врачам;

учителям;

социальные выплаты.

Какой будет минималка в Украине в 2024 году

Некоторое время назад для разработки местных бюджетов Минфин разослал в органы местной власти служебный документ, в котором указывается, что:

с января 2024 года минималка в Украине будет составлять 7,1 тысячи грн;

с июля – 8 тысяч грн.

При этом минимальную зарплату в 2025 году планируется повысить до 8 370 грн. А в 2026-м – до 8 956 грн.

"Это ретрансляция той ситуации, которая есть сейчас, с корректировкой на уровень инфляции. Но уже с июля 2024-го предполагают значительно повышение минимальной зарплаты – примерно на 13%", – считает эксперт по вопросам социальной экономики Людмила Черенько.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будут давать деньги родителям на нужды детей. Выплаты будут предоставляться теперь семьям с детьми, которые зарегистрированы на территориях, которые были либо пребывают во временной оккупации, либо находятся в зоне боевых действий, проживают на границе со страной-агрессоров РФ, малообеспеченным и имеющим детей, а также принадлежащим к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи.

Также сообщалось, что пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Если размер пенсии по потере кормильца выше, чем размер выплат по возрасту, то пенсионер может изменить вид пенсии, перейдя на первую.

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