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Курс доллара резко ударит по карману: банкир раскрыл впечатляющие подробности

Алина Дембицкая
18 сентября 2023, 20:52 обновлено 18 сентября, 20:52
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Причиной резкого скачка является усиление либерализации валютного рынка со стороны Нацбанка.
гривна, доллар
Доллар будет стоить дороже, чем ожидалось / Коллаж: Главред, фото : unsplash.com

В течение этой недели, с 18 по 24 сентября, стоимость наличного доллара будет выше, чем предполагалось ранее. Об этом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как отметил Лесовой в комментарии Obozrevatel, если в конце прошлой недели курс американской валюты прогнозировался на уровне 36,8-37,8 грн, то сейчас – 37,25-38,25 грн.

Он отметил, что причиной такого резкого скачка является усиление либерализации валютного рынка со стороны Нацбанка. Речь идет о снятии части ограничений на осуществление валютных операций.

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"Это может существенно сказаться на наличном курсе. Так, в течение недели возможные колебания будут происходить в новом коридоре: 37,25-38,25 грн", - сообщил банкир.

Напомним, ранее банкир Тарас Лесовой рассказал, какой удар готовит курс доллара в сентябре. По его словам, в сентябре – начале октября "вполне возможно существенное событие на рынке – возвращение к единому курсу валют". Это может существенно повлиять на курс валют.

Также раньше в Минфине дали прогноз на 2024 год. Так, курс валют в 2024 году может резко вырасти. По словам министра финансов Сергея Марченко, в правительстве предусматривают на следующий год курс 41,4 грн за доллар.

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