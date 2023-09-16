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Зарплаты в Украине пересчитают: в Минфине рассказали о новой минималке и средней зарплате

Дмитрий Видоменко
16 сентября 2023, 15:39 обновлено 16 сентября, 15:40
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В Украине в среднем зарплата в следующем году, согласно расчетам Минфина, составит 21 852 грн.
Зарплаты в Украине пересчитают: в Минфине рассказали о новой минималке и средней зарплате
Минимальную зарплату в 2024 году поднимут до 7,1 тысячи грн / коллаж Главред, фото: УНИАН

В Украине в среднем зарплата в следующем году, согласно расчетам Минфина, составит 21 852 грн, в 2025-м – 25 645 грн, в 2026-м – 29 625 грн. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Как говорят чиновники Минфина, увеличится также и минималка. В следующем году ее повысят в январе с 6700 до 7,1 тысячи грн и в июле – до 8 тысяч грн.

В 2025-м минималка составит 8370 грн, а в 2026-м – 8956 грн. Пересмотрят также и прожиточный минимум. А к нему привязаны алименты, пенсии, ряд выплат, субсидии и т. д. К примеру, минимальная пенсия увеличится:

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  • в 2024-м ‒ с 2093 до 2361 грн;
  • в 2025-м – до 2573 грн;
  • в 2026-м – до 2774 грн.

Как говорит Людмила Черенько ‒ экономист и эксперт по вопросам социальной экономики и старший научный сотрудник Института демографии и социсследований при НАН Украины, судя по имеющимся документам, на первое полугодие 2024 года правительство фактически планирует заморозить нынешний статус-кво. Однако в июле следующего года чиновники ожидают значительный рост доходов.

"Сейчас уже подходит к концу процесс разработки государственного бюджета, и очевидно, что на первое полугодие 2024-го планируют ретранслировать ту ситуацию, которая есть сейчас", – пояснила она.

Что будет с пенсиями:

Ранее сообщалось, что в июле 2023 года состоялся перерасчет пенсий - и некоторые категории украинцев смогли получить до 1000 гривен. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

Как сообщал Главред, после окончания полномасштабной войны против России вновь возникнет вопрос пересмотра пенсионного возраста.

Есть два варианта развития ситуации. Первый – пенсионный возраст не будут повышать до 2028 года. Второй – пенсионный возраст повысят раньше, после окончания войны. Это зависит от очень многих факторов ‒ и от ситуации на рынке труда, и от демографической ситуации, и от требований, которые выдвигаются со стороны международных кредиторов Украины.

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Минфин зарплаты повышение зарплат
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