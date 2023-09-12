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В Украине вырастут зарплаты и пенсии: названы сроки и кого это коснется

Анна Ярославская
12 сентября 2023, 10:46 обновлено 12 сентября, 10:50
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В 2024 году в Украине планируют перечислить выплаты, в том числе пенсии и зарплаты. Ожидается их постепенный рост.
В Украине вырастут зарплаты и пенсии: названы сроки и кого это коснется
В Украине вырастут зарплаты и пенсии / колаж: Главред, фото: УНІАН

Со следующего года в Украине вырастут зарплаты и пенсии. В первое полугодие 2024-го правительство фактически планирует заморозить нынешнюю ситуацию, а в июле следующего года ожидается значительный рост доходов.

Экономист, эксперт по вопросам социальной экономики и старшая научная сотрудница Института демографии и социсследований при НАН Украины Людмила Черенько рассказала, что значительный рост доходов следует ожидать во второй половине 2024 года, пишет Obozrevatel.

"Сейчас уже подходит к концу процесс разработки государственного бюджета, и очевидно, что на первое полугодие 2024-го планируют ретранслировать ту ситуацию, которая есть сейчас", – сказала она.

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Как вырастут зарплаты

Согласно расчетам Минфина, в среднем, зарплата в следующем году составит 21 852 грн. В 2025 году – 25 645 грн, а в 2026-м – 29 625 грн.

Увеличится также минимальная заработная плата.

В следующем году ее повысят в январе с 6700 до 7100 грн и в июле – до 8000 грн.

В 2025-м "минималка" составит 8370 грн, а в 2026-м – 8956 грн.

Пересмотрят также и прожиточный минимум. А к нему привязаны алименты, пенсии, ряд выплат, субсидии и т. д.

Что будет с пенсиями

Вместе с ростом минимальной пенсии из-за повышения прожиточного минимума также увеличится гарантированная выплата для тех украинских пенсионеров, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летия. По закону они должны получать не менее:

  • 2680 грн – в 2023-м;
  • 2840 грн – с января по июль 2024-го;
  • 3200 грн – с июля 2024-го по январь 2025-го;
  • 3348 грн – в 2025-м;
  • 3582 грн – в 2026-м.

Ранее сообщалось, что в июле 2023 года состоялся перерасчет пенсий - и некоторые категории украинцев смогли получить до 1000 гривен. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

Как сообщал Главред, после окончания полномасштабной войны против России вновь возникнет вопрос пересмотра пенсионного возраста.

Есть два варианта развития ситуации. Первый – пенсионный возраст не будут повышать до 2028 года. Второй – пенсионный возраст повысят раньше, после окончания войны. Это зависит от очень многих факторов ‒ и от ситуации на рынке труда, и от демографической ситуации, и от требований, которые выдвигаются со стороны международных кредиторов Украины.

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