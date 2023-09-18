В ООН готовят новую помощь для украинцев: кто может рассчитывать на деньги

В ООН ожидают, что гуманитарная ситуация в Украине всерьез ухудшится ближе к зиме. Именно по этой причине готовится новый пакет денежной помощи, который смогут получить 11 млн украинцев. Об этом рассказал спикер Управления ООН Савиано Абреу в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Полномасштабное вторжение России привело к серьезному гуманитарному кризису. В Украине и до этого существовали гуманитарные потребности, но они не были такими огромными, как сейчас. 18 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Это почти половина людей, которые сейчас находятся в Украине", – сказал он.
Чиновник добавил, что все тенденции указывают на возможное обострение гуманитарной ситуации в будущем. На это будут прямо влиять ракетные удары страны-террористки России по территории Украины.
"К сожалению, за первые шесть месяцев мы наблюдали ухудшение ситуации, особенно вблизи линии фронта. Мы действительно наблюдаем рост количества российских ударов, влияющих на гражданское население и вновь разрушающих жизненно необходимую инфраструктуру. Если война будет продолжаться, а кажется, что это именно так, потребности населения либо останутся на том же уровне, либо возрастут", – сказал Абреу.
Какую помощь украинцы получат от ООН
- оплата жилья для ВПЛ;
- уплата коммунальных платежей за пострадавших в результате военных действий;
- восстановление и ремонт жилья на прифронтовых территориях;
- доставка продовольственных товаров;
- поддержка служб, занимающихся услугами ЖКХ;
- сохранение скота, обеспечение его питанием;
- обеспечение украинцев отопительными устройствами, одеялами и зимней одеждой.
Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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