В ООН готовят новую помощь для украинцев: кто может рассчитывать на деньги

В ООН ожидают ухудшения гуманитарной ситуации в Украине поближе к зиме. И потому готовят пакет помощи как минимум до 11 млн украинцев.

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Ожидается, что пакет помощи от ООН должны получить как минимум 11 млн украинцев / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В ООН ожидают, что гуманитарная ситуация в Украине всерьез ухудшится ближе к зиме. Именно по этой причине готовится новый пакет денежной помощи, который смогут получить 11 млн украинцев. Об этом рассказал спикер Управления ООН Савиано Абреу в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Полномасштабное вторжение России привело к серьезному гуманитарному кризису. В Украине и до этого существовали гуманитарные потребности, но они не были такими огромными, как сейчас. 18 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Это почти половина людей, которые сейчас находятся в Украине", – сказал он.

Чиновник добавил, что все тенденции указывают на возможное обострение гуманитарной ситуации в будущем. На это будут прямо влиять ракетные удары страны-террористки России по территории Украины.

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"К сожалению, за первые шесть месяцев мы наблюдали ухудшение ситуации, особенно вблизи линии фронта. Мы действительно наблюдаем рост количества российских ударов, влияющих на гражданское население и вновь разрушающих жизненно необходимую инфраструктуру. Если война будет продолжаться, а кажется, что это именно так, потребности населения либо останутся на том же уровне, либо возрастут", – сказал Абреу.

Какую помощь украинцы получат от ООН

оплата жилья для ВПЛ;

уплата коммунальных платежей за пострадавших в результате военных действий;

восстановление и ремонт жилья на прифронтовых территориях;

доставка продовольственных товаров;

поддержка служб, занимающихся услугами ЖКХ;

сохранение скота, обеспечение его питанием;

обеспечение украинцев отопительными устройствами, одеялами и зимней одеждой.

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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