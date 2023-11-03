В Раде доработали госбюджет 2024: сколько будет стоить доллар

Парламент рассмотрит доработанный проект государственного бюджета в целом 8 ноября.

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Стоимость доллара в доработанном документе снижена / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, zn.ua

Кабинет министров направил в Верховную Раду доработанный проект государственного бюджета на 2024 год. В документе изменен прогноз относительно курса доллара.

Согласно проекту бюджета, стоимость доллара снижена с 41,4 до 40,7 грн. Об этом написал член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

Что еще изменилось в доработанном проекте госбюджета:

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скорректирован в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции – с 10,8% до 9,7% (декабрь по декабрь прошлого года);

скорректировано предположение о курсе гривны 40,7 грн за дол. США (средний курс за год) до второго чтения по сравнению с 41,4 грн в предварительном прогнозе.

"Соответственно в эту субботу (4 ноября) он будет рассмотрен Комитетом по вопросам бюджета и принят в целом в середине (скорее всего 8 ноября) следующей недели", – отметил депутат.

Курс доллара в Украине - прогнозы

Курс доллара в Украине до конца следующего года будет колебаться в коридоре от 36,6 грн до 41–40 грн/долл. Именно эту отметку считают справедливой в Минфине. При этом есть три сценария динамики курса национальной валюты до конца 2024-го.

Курс валют в 2024 году может резко возрасти. Ожидается, что гривна пересечет отметку 41 грн за доллар. Таким прогнозом поделился министр финансов Сергей Марченко.

Эксперт Алексей Кущ рассказал, что будет с курсом валют после войны - ждать ли резкого падения гривны. Курс доллара может повлиять на завершение войны, а также ситуация с восстановлением экономики страны. На сегодня давать прогнозы по поводу вероятного курса доллара после окончания войны - это из разряда футурологии.

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