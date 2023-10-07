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Что будет с курсом гривни до конца 2024 года: названы три возможных сценария

Анна Ярославская
7 октября 2023, 02:20
Самый вероятный вариант развитий событий - умеренная девальвация. Но партнеры должны профинансировать 2024 год.

Курс доллара, обмен валют
Есть три сценария динамики курса гривни до конца 2024-го / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Курс доллара в Украине до конца следующего года будет колебаться в коридоре от 36,6 грн до 41–40 грн/долл. Именно эту отметку считают справедливой в Минфине. При этом есть три сценария динамики курса национальной валюты до конца 2024-го, пишет Зеркало недели.

Сценарий 1. Неоправданный оптимизм

Согласно такому варианту развития событий, гривня остается "надутой". Ее курс не будет совпадать с фундаментальными показателями реальной экономики. В таком случае безналичный доллар будет находиться около отметки 36,6 и постепенно девальвирует до курса наличного рынка, сложившегося на сегодняшний день.

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Вероятность такого сценария невелика — лишь 5%. Он возможен, если транши от стран и организаций, оказывающих финансовую помощь Украин, в следующем году будут хотя бы не меньшими, чем в нынешнем, а их поступление будет регулярным и без задержек.

Сценарий 2. Умеренная девальвация

Чтобы проигрался этот сценарий, 2024-й год партнеры Украины должны профинансировать в более-менее необходимых объемах. А золотовалютные резервы, накопленные НБУ на протяжении текущего года, должны быть значительными, и в случае перебоев с поступлением твердой валюты послужат своеобразным валютным зонтиком.

Будет происходить постепенная девальвация до уровня, который в правительстве признают желательным, то есть более 40–41 грн/долл по итогам 2024 года. А золотовалютный зонтик обеспечит плавность сползания курса гривни без лишних стрессов для экономики страны.

Вероятность такого сценария составляет — 80%.

Сценарий 3. Неконтролируемый обвал

Наряду с относительно спокойным контролируемым падением курса гривни под патронатом НБУ с некоторой вероятностью возможен и сценарий, который условно можно назвать "финансово катастрофическим", пишет издание.

В частности, обеспокоенность вызывают следующие обстоятельства:

  • чрезвычайные вызовы военного времени;
  • усиление импортозависимости экономики;
  • долги страны в следующем году достигнут 110% от ВВП;
  • расходы госбюджета будут вдвое превышать уровень доходов;
  • "окна" для вывода капитала закрыть полностью нереально. Часть валюты, которая принадлежит населению и бизнесу, в значительной мере оседает за рубежом.

"А значит, экономический фундамент страны будет слабым, а социально-экономическое положение населения — уязвимым. К тому же следующий год — это год выборов в США и многих ведущих странах Европы. Геополитические и геоэкономические риски для финансирования Украины в "привычных" размерах в предвыборный и поствыборный периоды будут чрезвычайно турбулентными. Поэтому ближе ко второй половине 2024 года на валютном рынке страны могут появиться тучи", - говорится в сообщении.

Вероятность такого развития событий автор статьи оценивает в 15%.

Что будет с курсом долларов - прогнозы

В Минфине дали прогноз на 2024 год. Так, курс валют в 2024 году может резко вырасти. По словам министра финансов Сергея Марченко, в правительстве предусматривают на следующий год курс 41,4 грн за доллар.

Банковский сектор Украины готовится к повышению стоимости наличного доллара, которое может состояться уже в октябре. Ожидается, что в следующем месяце курс доллара будет колебаться в диапазоне между 37,5 и 40 гривен, что превышает текущие показатели. Об этом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Эксперт Алексей Кущ рассказал, что будет с курсом валют после войны - ждать ли резкого падения гривны. Курс доллара может повлиять на завершение войны, а также ситуация с восстановлением экономики страны. На сегодня давать прогнозы по поводу вероятного курса доллара после окончания войны - это из разряда футурологии.

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