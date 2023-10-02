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НБУ с 3 октября отменяет фиксированный курс: что стоит знать о новом валютном режиме

Юлия Куришко
2 октября 2023, 18:55 обновлено 2 октября, 19:15
В Национальном банке считают, что курс на межбанковском рынке сможет как расти, так и снижаться.
НБУ с 3 октября отменяет фиксированный курс: что стоит знать о новом валютном режиме
Изменения в НБУ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels.com

Национальный банк Украины (НБУ), который с конца июля 2022 года удерживает официальный курс гривны 36,5686 грн/1 долл, с 3 октября переходит в режим управляемой гибкости обменного курса.

"В этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Национальным банком в соответствии с постановлением Правления НБУ №18, как это происходило с 24 февраля 2022 года", - сообщили на сайте регулятора.

В Нацбанке отметили, что благодаря компенсации структурного дефицита курс на межбанковском рынке сможет как расти, так и снижаться, реагируя соответствующим образом на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке.

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"Кроме того, Национальный банк будет значительно ограничивать курсовые колебания, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления", - подчеркнул регулятор.

В то же время курс на наличном валютном рынке, где имеют возможность покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и раньше. То есть, курс продажи валюты в наличном сегменте, где имеют возможность покупать и продавать валюту граждане, и в дальнейшем будет определяться спросом и предложением на нем.

Он работает в таком режиме уже почти полтора года, в течение которых гривна как ослаблялась, так и существенно укреплялась.

Формирование банками Карточного курса также будет происходить по тем же правилам, что и раньше.

"Переход к управляемой гибкости курса стал возможным благодаря выполнению макроэкономических предпосылок и основательной подготовительной работе. Это позволяет обеспечить контролируемость перехода и минимизировать риски для финансового рынка, экономики и граждан", - пояснили в НБУ.

Напомним, что Минфин раскрыл, что курс валют резко прыгнет до 41 грн за доллар. Такие цифры примерно соответствуют тому уровню, который ожидал бизнес, отметил министр финансов Сергей Марченко.

Банкир рассказал, к чему готовиться украинцам и когда"взлетит" курс доллара. По нашему расчету, возможный коридор на наличном рынке может быть на уровне 37,5-40 грн/доллар. Точно предсказать, каким будет наличный курс в октябре, пока крайне трудно.

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