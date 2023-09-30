В Украине вырастет "минималка": в Кабмине назвали сумму и сроки

Будет ли повышение поэтапным или одноразовым, глава правительства не уточнил.

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Денис Шмыгаль сообщил о повышении зарплат в Украине / Коллаж: Главред, фото: скрнишот, zn.ua

В следующем году минимальная заработная плата в Украине вырастет до 8 тысяч гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в марте 2024 года будет проведена еще одна индексация пенсий. Также запланировано увеличение минимальной зарплаты до 8 тысяч гривен. Будет ли повышение поэтапным или одноразовым, глава правительства не уточнил.

Шмыгаль добавил, что Кабмин "ни в одном месяце не задерживал выплаты пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий, было проведено две индексации пенсионных выплат за время полномасштабной войны".

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Премьер-министр также заверил, что в Украине тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона остаются без изменений.

"Планируем увеличение бюджета на выплату субсидий. Благодаря цифровизации процессов все субсидии в этом году будут переназначены автоматически", — добавил он.

Как сообщал Главред, Кабмин закончил процесс разработки проекта государственного бюджета Украины на будущий год к первому чтению. Несмотря на серьезные трудности, в Украине все же будут расти зарплаты.

Согласно расчетам Минфина, в Украине в среднем зарплата в следующем году составит 21 852 грн, в 2025-м – 25 645 грн, в 2026-м – 29 625 грн.

Как говорят чиновники, увеличится также и минималка. В следующем году ее повысят в январе с 6700 до 7,1 тысячи грн и в июле – до 8 тысяч грн.

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