Пенсии в Украине в 2024-м масштабно пересчитают по-новому: сколько получат пенсионеры

В Украине в 2024-м пересчитают пенсии по новым правилам. При этом в среднем украинцы смогут получать на 500 грн больше в следующем году.

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Как будут по новым правилам "осовременивать" пенсии, в Кабмине пока никто не говорит / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине в 2024 году проведут перерасчет пенсий по новым правилам (при этом в среднем украинцы смогут получать на 500 грн). Об этом говорится в материале "Обозревателя".

На сегодняшний день последний раз масштабное осовременивание пенсий в Украине проходило в 2017 года. Тогда, говорит бывший министр соцполитики Андрей Рева, который и проводил тот процесс, в формуле расчета пенсий вместо устаревшей зарплаты всем установили на тот момент современный показатель зарплаты в 3764 грн (согласно закону, учитывается средняя зарплата за три года)

Это, говорит чиновник, и привело к резкому повышению пенсий у абсолютного большинства украинских пенсионеров. Вместо осовременивания пенсий в Украине проводят ежегодную индексацию. Ее размер подсчитывают как совокупность от половины прошлогодней инфляции и 50% от среднего за три года роста зарплат. И уже на полученный процент увеличивают зарплату, которая посчитанная в формуле расчета пенсий.

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Как будут по новым правилам "осовременивать" пенсии, в Кабмине пока никто не говорит. На данный момент министр соцполитики Оксана Жолнович анонсировала введение баллов и объяснила: если пенсионер получал среднюю зарплату, то это будет считаться как 10 балов, а если больше – 11 балов.

"У нас и сейчас в формуле есть коэффициент заработной платы. Если зарплата равняется средней, это коэффициент 1, а если, например, на 10% выше, то это коэффициент 1,1. Они не знают дроби и будут баллы использовать?", ‒ сказал Рева.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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