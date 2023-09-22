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"Начисление пенсий по баллам": Шмыгаль раскрыл детали повышения выплат пенсионерам

Юлия Куришко
22 сентября 2023, 18:09 обновлено 22 сентября, 18:29
Баллы будут ежегодно переводиться обратно на пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой.
Новая система начисления пенсий / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Премьер-министра Дениса Шмыгаля сообщил, что с 1 марта 2024 года в Украине уже второй раз во время полномасштабной войны проведут индексацию пенсионных выплат.

В своем Telegram-каналеі он поделился заседанием правительства и отметил, что в следующем году планируют сделать индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной.

"В начислении пенсий будет введена балльная система. Она выровняет диспропорции между пенсионерами, которые давно вышли на пенсию, и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию раньше, подтянутся до современного уровня", - подчеркнул Шмыгаль.

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Шмыгаль пояснил, что каждый месяц трудоустроенные граждане платят взнос в Пенсионный фонд. Этот взнос перечислят в баллы в соответствии с соотношением между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент.

"Если вы платили взносы из зарплаты, которая является средней по стране, - получаете 10 баллов. Выше средней по стране - получаете, например, 12 или больше баллов, меньше средней - 8 баллов", - добавил он.

Затем эти баллы каждый год будут так же пересчитываться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой. Шмыгаль отметил, что таким образом солидарную пенсионную систему хотят защитить от инфляции и девальвации.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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