Шмыгаль: Россия уже две недели атакует энергообъекты Украины

Важные объекты критической инфраструктуры под защитой средств ПВО, сказал Шмыгаль.

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РФ начала энергетический террор / коллаж Главреда. Фото: пресс-служба Кабмина, ГСЧС Украины

Премьер Денис Шмыгаль 22 сентября подтвердил, что Россия начала осеннюю кампанию атак на украинскую критическую инфраструктуру.

Как отметил он на региональном экономическом форуме в Киеве, энергетический террор РФ продолжается уже две недели.

"Мы понимаем, что этап энергетического террора на этот отопительный сезон уже начался. Мы видим это по уничтожению инфраструктуры производства, прокачки, сохранности топлива. Мы видим это по первым ударам по региональным энергетическим объектам, которые произошли в ближайшие две недели. Понимаем, что это будет продолжаться", - цитирует Шмыгаля "Укринформ". видео дня

Украина же, по словам премьера, построила вокруг важных объектов защиту по противовоздушной обороне.

Уже ведутся работы по восстановлению поврежденного имущества, в частности в сотрудничестве с военными. В то же время глава правительства подчеркнул, что эта зима будет не меньшим вызовом для гражданских, чем предыдущая.

"Убежден, что вместе пройдем и эту сложную зиму. Она будет сложной, не имейте сомнения в том, что этот отопительный сезон, эта зима будет не легче, чем была прошлогодняя. Точно она будет сложной, точно мы к ней готовы лучше, потому что знаем, к чему готовится враг, какие угрозы и вызовы перед нами всеми стоят. Работаем над этим", - добавил Шмыгаль.

Удары России по Украине

В ночь на 20 сентября Россия ударила "Шахедами" по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Сейчас работа предприятия приостановлена. К слову, атакут этот объект оккупанты не впервые. Последний раз "прилет" фиксировался в июне 2023-го.

По мнению экспертов, Россия в этом сезоне будет атаковать не только энергетические объекты, но и объекты водной и железнодорожной инфраструктуры. Возможны удары и по мостам. В частности, военный эксперт Иван Ступак считает, что РФ сосредоточится на атаках по наименее защищенным установками ПВО регионам.

Запад вполне осознает риски новых воздушных "кампаний" оккупантов - страны Европы совместно с США усиливают Украину средствами противовоздушной обороны.

С октября 2022 года российские военные под командованием "генерала Армагеддона" Суровикина начали прицельно бить по объектам критической инфраструктуры. В ту пору РФ пыталась "заморозить" украинцев, устроив "блэкаут" всей системы. Однако все попытки врага провалились.

Весной и летом россияне скорее наносили комбинированные удары по разным объектам, в том числе военным, с расчетом на истощение ресурсов ПВО и возможностей ВСУ вести контрнаступление.

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