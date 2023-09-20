Ночная атака дронов: РФ ударила по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге

В ночь на 20 сентября во многих областях, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских атак с применением ударных беспилотников типа "Шахед". Как сообщил утром в среду глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, оккупанты обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.
По его словам, ПВО хорошо отработала по враждебным БПЛА, однако есть и попадание на территории Кременчугского НПЗ.
"Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно прекращена", - написал Лунин в Telegram.
Глава ОВА добавил, что по состоянию на данный момент информации о пострадавших нет.
Что говорят в Воздушных силах
В ночь на 20 сентября 2023 г. противник применил ударные БпЛА типа "Shahed-136/131".
Всего зафиксированы пуски нескольких ударных БПЛА (по предварительным данным, около 24) с юго-восточного и северного направлений.
В результате боевой работы 17 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
"К сожалению, есть несколько попаданий в нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области, в результате чего работа предприятия временно остановлена. Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.
Атака на Украину 19 сентября
Около пяти часов утра 19 сентября российские оккупанты атаковали Львовскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ВК "Запад" сбили 15 из 18 дронов, семь из них - прямо в воздушном пространстве Львовщины.
Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, было три попадания в промышленные склады во Львове. Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарная помощь благотворительная миссия КАРИТАС-СПЕС.
19 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области по время воздушной тревоги также прогремели взрывы. Российские оккупационные войска атаковали город.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, в результате попадания загорелось многоэтажное здание.
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