Пожар тушат до сих пор: все подробности удара РФ по Львовщине

К счастью, в результате российской атаки обошлось без жертв. Пострадал 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе.

https://glavred.info/ukraine/pozhar-tushat-do-sih-por-vse-podrobnosti-udara-rf-po-lvoshchine-10501816.html Ссылка скопирована

На Львощине вспыхнул пожар / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Около пяти часов утра 19 сентября российские оккупанты атаковали Львовскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ВК "Запад" сбили 15 из 18 дронов, семь из них - прямо в воздушном пространстве Львовщины.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, есть три попадания в промышленные склады во Львове. На складах - возгорание в четырех локациях. Пожар тушат до сих пор.

К счастью, в результате российской атаки обошлось без жертв. Пострадал 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали. Он находится в состоянии средней тяжести.

видео дня

Также на месте была женщина, в госпитализации она не нуждалась.

Смотрите видео - В ГосЧС показали последствия атаки на Львов:

В МВД уточнили, что в результате падения обломков есть пострадавшие. Повреждены 3 складских здания с последующим возгоранием на площади 9 тыс. 450 м кв. Ликвидация пожара продолжается.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 19 сентября 2023 года российские оккупанты применили ударные БпЛА типа Shahed-136/131, а также баллистическую ракету Искандер-М, сообщили в Воздушных силах.

Всего зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ), а также одна баллистическая ракета Искандер-М, которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

В результате боевой работы 27 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в южных, центральных и западных областях.

Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Уничтожены 27 "шахедов" / Фото: t.me/kpszsu

Ночная атака на Кривой Рог

В ночь на вторник, 19 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области по время воздушной тревоги прогремели взрывы. Российские оккупационные войска атаковали город.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, в результате попадания загорелось многоэтажное здание. Пожар потушили. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов.

Обошлось без пострадавших.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.